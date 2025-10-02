بهسازی و تجهیز ۳۰ مدرسه در خوزستان توسط شرکت بیدبلند خلیج فارس

مدیرعامل پالایشگاه بید بلند خلیج فارس با بیان اینکه ۶۵ درصد اعتبار مسئولیت‌های اجتماعی این شرکت به حوزه آموزش استان اختصاص یافته است، گفت: ۳۰ مدرسه با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال برای نخستین بار در کشور و استان توسط این شرکت بازسازی و تجهیز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ جوانشیر صادقی با اشاره به بهسازی ۳۰ مدرسه در شهرستان‌های بهبهان و آغاجاری بیان کرد: طبق دستور رییس‌جمهور تلاش شد مسئولیت‌های اجتماعی این شرکت به سمت بازسازی و خرید تجهیزات آموزشی هدایت شود.

وی با بیان اینکه این اقدام با تاکید مدیر عامل هلدینگ خلیج‌فارس صورت گرفته است، گفت: یک کارگروه مسئولیت‌های اجتماعی در شرکت بید بلند برای شناسایی و برآورد نیازهای مناطق محروم استان تشکیل شده است که بر همین اساس اقدامات حمایتی انجام می‌شود.

صادقی تاکید کرد: آبادانی و آینده‌سازی کشور تنها با حمایت و سرمایه‌گذاری در دانش‌آموزان و حوزه آموزش محقق می‌شود و امید است سایر شرکت‌ها و مدیران استان نیز برای کمک به دانش‌آموزان و محرومیت‌زدایی گام‌های موثری بردارند.

مدیرعامل پالایشگاه بید بلند خلیج فارس افزود: برای نخستین بار در بین شرکت های حوزه پتروشیمی کشور پیشگامی شده که این حجم کمک به حوزه آموزش داشته است و این فعالیت از سوی شرکت ادامه خواهد داشت، تلاش داریم مدارس ساختمانی جایگزین مدارس کانکسی شوند.

وی با بیان اینکه این اقدام با هماهنگی نماینده مردم بهبهان و عضو کمیسیون انرژی مجلس و مسئولان محلی انجام شده است، اظهار داشت: برای تشویق دانش‌آموزان به تحصیل، از ۳۶ نفر رتبه زیر هزار کنکور امسال و دانش‌آموزان با معدل بالای ۱۹ شهرستان بهبهان توسط این شرکت تجلیل شد.

صادقی با اشاره به طرح بسیار مهم دیگری که از سوی این شرکت در دست اجراست عنوان کرد: شهرستان بهبهان فاقد تصفیه‌خانه فاضلاب است؛ به همین منظور شرکت بید بلند با اعتباری بالغ بر ۱.۲ همت، تصفیه‌خانه شهری را در دست ساخت دارد و آب تصفیه‌شده آن به‌عنوان آب صنعتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در قالب طرح ملی عدالت آموزشی، ۶۲۶ مدرسه در خوزستان باید بازسازی و ساخته شود.

منبع خبرگزاری ایرنا 

