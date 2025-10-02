بهسازی و تجهیز ۳۰ مدرسه در خوزستان توسط شرکت بیدبلند خلیج فارس

باشگاه خبرنگاران جوان _ جوانشیر صادقی با اشاره به بهسازی ۳۰ مدرسه در شهرستان‌های بهبهان و آغاجاری بیان کرد: طبق دستور رییس‌جمهور تلاش شد مسئولیت‌های اجتماعی این شرکت به سمت بازسازی و خرید تجهیزات آموزشی هدایت شود.

وی با بیان اینکه این اقدام با تاکید مدیر عامل هلدینگ خلیج‌فارس صورت گرفته است، گفت: یک کارگروه مسئولیت‌های اجتماعی در شرکت بید بلند برای شناسایی و برآورد نیازهای مناطق محروم استان تشکیل شده است که بر همین اساس اقدامات حمایتی انجام می‌شود.

صادقی تاکید کرد: آبادانی و آینده‌سازی کشور تنها با حمایت و سرمایه‌گذاری در دانش‌آموزان و حوزه آموزش محقق می‌شود و امید است سایر شرکت‌ها و مدیران استان نیز برای کمک به دانش‌آموزان و محرومیت‌زدایی گام‌های موثری بردارند.

مدیرعامل پالایشگاه بید بلند خلیج فارس افزود: برای نخستین بار در بین شرکت های حوزه پتروشیمی کشور پیشگامی شده که این حجم کمک به حوزه آموزش داشته است و این فعالیت از سوی شرکت ادامه خواهد داشت، تلاش داریم مدارس ساختمانی جایگزین مدارس کانکسی شوند.

وی با بیان اینکه این اقدام با هماهنگی نماینده مردم بهبهان و عضو کمیسیون انرژی مجلس و مسئولان محلی انجام شده است، اظهار داشت: برای تشویق دانش‌آموزان به تحصیل، از ۳۶ نفر رتبه زیر هزار کنکور امسال و دانش‌آموزان با معدل بالای ۱۹ شهرستان بهبهان توسط این شرکت تجلیل شد.

صادقی با اشاره به طرح بسیار مهم دیگری که از سوی این شرکت در دست اجراست عنوان کرد: شهرستان بهبهان فاقد تصفیه‌خانه فاضلاب است؛ به همین منظور شرکت بید بلند با اعتباری بالغ بر ۱.۲ همت، تصفیه‌خانه شهری را در دست ساخت دارد و آب تصفیه‌شده آن به‌عنوان آب صنعتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در قالب طرح ملی عدالت آموزشی، ۶۲۶ مدرسه در خوزستان باید بازسازی و ساخته شود.

