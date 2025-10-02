باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دولت دونالد ترامپ روز چهارشنبه ۲۶ میلیارد دلار بودجه برای ایالات با گرایش دموکرات را مسدود کرد و به این ترتیب، تهدید خود مبنی بر استفاده از تعطیلی دولت برای هدف قرار دادن اولویتهای دموکراتها را عملی ساخت.
برنامههای هدفگیری شده شامل ۱۸ میلیارد دلار برای پروژههای حمل و نقل در نیویورک — زادگاه دو مقام ارشد دموکرات کنگره — و ۸ میلیارد دلار برای پروژههای انرژی سبز در ۱۶ ایالت تحت مدیریت دموکراتها از جمله کالیفرنیا و ایلینوی بود.
در همین حال، «جی. دی. ونس»، معاون رئیسجمهور، هشدار داد که در صورت تداوم تعطیلی دولت بیش از چند روز، دولت ممکن است تعدیل کارکنان فدرال را گسترش دهد.
این اقدامات به وضوح نشان داد که ترامپ تهدید خود را برای استفاده از تعطیلی دولت جهت مجازات مخالفان سیاسی و گسترش کنترل خود بر بودجه ۷ تریلیون دلاری فدرال — که توسط قانون اساسی آمریکا به عنوان حیطه اختیار کنگره تعیین شده است — اجرایی خواهد کرد.
او در پستی در «تروث سوشال» در ساعات پایانی روز چهارشنبه نوشت: «میلیاردها دلار میتواند صرفهجویی شود.»
این تعطیلی دولت — که پانزدهمین مورد از سال ۱۹۸۱ است — تحقیقات علمی، نظارت مالی، اقدامات پاکسازی محیط زیست و طیف وسیعی از سایر فعالیتها را معلق کرده است.
حدود ۷۵۰،۰۰۰ کارمند فدرال دستور داده شده که کار نکنند، در حالی که دیگران — از جمله سربازان و مأموران گمرک و مرزبانی — بدون دریافت حقوق به کار خود ادامه دادند. اداره امور کهنهسربازان اعلام کرد که به خاکسپاری در گورستانهای ملی ادامه خواهد داد، اما سنگ قبر نصب نخواهد کرد یا چمنها را کوتاه نخواهد کرد.
ونس در یک جلسه توجیهی در کاخ سفید گفت که در صورت تداوم تعطیلی دولت بیش از چند روز، دولت مجبور خواهد شد به اخراج کارکنان متوسل شود — که به ۳۰۰،۰۰۰ نفری که تا دسامبر از کار اخراج خواهند شد، اضافه میشود. تعطیلیهای قبلی دولت منجر به اخراجهای دائمی نشده بود.
اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا نیز بر اساس یک نامه داخلی که توسط رویترز مشاهده شده، گفت که ۱ درصد از ۱۴،۰۰۰ کارمند خود را اخراج خواهد کرد.
منبع: رویترز