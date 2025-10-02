مدیرکل شبکه دنا در نشست صمیمی فرمانده و معاونان فراجا با وی در آستانه هفته نیروی انتظامی گفت: امسال تلاش خواهیم کرد مأموریتهای پلیس، ملموس تر، عینی تر و تاثیرگذارتر به مخاطبان ارائه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرشته شریفی _ سید شهریار گنجی در این نشست با تبربک هفته فراجا و ادای احترام به شهدای امنیت، از زحمات فرماندهان و نیروهای مختلف فراجا در استان برای تأمین امنیت عمومی قدردانی کرد.

وی با اشاره به گستردگی حوزه خدمت فراجا از جمله پلیس راهور، آگاهی، امنیت، فتا، مواد مخدر، گذرنامه و ...افزود: مسئولیت ها و مأموریت های انتظامی متکثر و متنوع است و صداوسیما به عنوان مهمترین رسانه کشور ، معرفی و انعکاس این مأموریتها و خدمات را فراتر از یک وظیفه سازمانی، وظیفه ای اجتماعی ،اخلاقی و شرعی می داند.

فرمانده انتظامی استان نیز در این نشست گفت:با وجود امنیت گسترده اجتماعی در استان چون به لحاظ رعایت نکات امتیتی به مقوله امنیت کمتر پرداخت شده رفتار عمومی حاکی از آن است که احساس عمومی امنیت کمتر از امنیت فراگیر موجود در جامعه است.

سردار سهام صالحی همکاری و تلاش شبکه دنا در تحقق مأموریت های انتظامی را ستودنی خواند و افزود: هرچند همه زحمات همکاران ما با هیچ زبان و رسانه ای قابل بیان نیست اما همین ایجاد امنیت برای تأمین کننده آن بسیار شیرین است.

وی با اشاره به تقدیم ۱۰۰ شهید امنیت در استان گفت:نطام اسلامی، نظام خدمتگذاری به مردم است و پلیس استان مفتخر است با اقداماتی همچون کاهش محسوس تخلف در حوزه پلیس راهور، کاهش سرقت در پارک ها و منازل، کاهش خودروهای شوتی ، افزایش کشف سلاح غیرمجاز، کوتاه شدن مدت زمان خدمات رسانی به مردم، کاهش سرقت زیور آلات و نیز کاهش تیراندازی در مراسم شادی و عزا و چندین موفقیت دیگر، در مسیر ایجاد امنیت همه جانبه موفق بوده است.

سردار صالحی‌ با تأیید سخنان مدیرکل شبکه دنا در خصوص ضرورت وجود خلاقیت و تنوع در نمایش و معرفی خدمات پلیس به مردم گفت: تلاش می کنیم با تعامل و نشست های مشترک با مدیران و برنامه سازان شبکه دنا، امسال متفاوت تر از گذشته، خدمات پلیس را به مردم منعکس کنیم.

کلیدواژه «مردم» و لزوم خدمت شایسته به آنها، وجه مشترک سخنان سید شهریار گنجی‌ و سردار سهام صالحی در این نشست بود که بیانگر هدف مشترک پلیس و‌ رسانه در تلاش برای تحقق این هدف والا ست.

در این نشست مجموعه انتظامی استان بخاطر تلاش‌های یکسال اخیر لوح سپاس به مدیرکل و معاونان شبکه دنا تقدیم کرد.