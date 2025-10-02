جانشین مدیریت پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی قم بر ضرورت رعایت اصول پدافند غیرعامل در مراکز دارویی و غذایی استان در شرایط حساس و بحرانی تأکید کرد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست داخلی معاونت غذا و دارو با حضور دکتر باقری، جانشین مدیریت پدافند غیرعامل علوم پزشکی قم و مدیران حوزه‌های مختلف معاونت برگزار شد.

در این نشست، دکتر باقری ضمن قدردانی از خدمات کادر معاونت غذا و دارو به‌ویژه در شرایط حساس و بحرانی، بر ضرورت رعایت اصول پدافند غیرعامل در مراکز دارویی و غذایی استان تأکید کرد.

وی افزود: افزایش آمادگی بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، مراکز بهداشتی، تجهیزات پزشکی و غذایی در مواجهه با بحران‌ها از اولویت‌های مهم است و این امر نیازمند آموزش‌های تخصصی، ارتقای زیرساخت‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌ها می‌باشد.

همچنین در ادامه جلسه، دکتر نیک‌آزما، معاون غذا و دارو دانشگاه گزارشی از وضعیت موجود و اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت بحران و آمادگی مراکز وابسته ارائه داد و همکاری نزدیک با حوزه پدافند غیرعامل را در پیشبرد برنامه‌ها ضروری دانست.

این نشست با تبادل نظر درباره راهکار‌های تقویت تاب‌آوری نظام سلامت و تغذیه استان قم و تأکید بر استمرار همکاری‌ها به پایان رسید.

منبع:روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم