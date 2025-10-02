دو هواپیمای تحت عملیات یک شرکت تابعه دلتا، روز چهارشنبه روی باند فرودگاه لاگواردیای نیویورک با یکدیگر برخورد کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات خطوط هوایی امریکا اعلام کردند دو هواپیمای تحت عملیات یک شرکت تابعه دلتا، روز چهارشنبه روی باند فرودگاه لاگواردیای نیویورک با یکدیگر برخورد کردند.

این حادثه که شامل دو هواپیمای جت شرکت «اندور ایر» بود، در ساعت ۲۱:۵۸ (۰۱:۵۸ به وقت گرینویچ روز پنجشنبه) رخ داد، در حالی که یکی از هواپیما‌ها در حال فرود و دیگری در آستانه پرواز بود.

یک نفر پس از این حادثه با مصدومیت متوسط به بیمارستان منتقل شد. خطوط هوایی دلتا نیز از یک مورد مصدومیت جزئی برای یک مهماندار هواپیما گزارش داد.

تصاویری که توسط رسانه‌های آمریکایی به اشتراک گذاشته شده — که خبرگزاری فرانسه نتوانست بلافاصله آنها را تأیید کند — آسیب به دماغه یکی از هواپیما‌ها را نشان می‌دهد.

مقامات اعلام کردند که عملیات در فرودگاه لاگواردیا — یکی از شلوغ‌ترین فرودگاه‌های ایالات متحده — مختل نشده است.

خطوط هوایی دلتا، شرکت مادر اندور ایر، گفت که پس از آنچه «برخورد کم‌سرعت در حین تاکسی کردن» توصیف کرد، «با تمام مقامات ذی‌ربط برای بازبینی» اقدامات ایمنی همکاری خواهد کرد.

دلتا با استناد به اطلاعات اولیه گفت که بال هواپیمایی که پیش از پرواز به مقصد «رونوک»، ویرجینیا در حال تاکسی کردن بود، با «بدنه هواپیمای در حال ورود تماس پیدا کرد.»

این شرکت افزود که این دو هواپیما در مجموع ۹۳ مسافر و عضو خدمه در خود داشته‌اند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

