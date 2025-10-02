مدیر امور آب مهاباد گفت: هم اکنون حجم آب سد مهاباد به ۵۱.۹۱ میلیون مترمکعب رسید که این میزان کاهش آب در ۵۰ سال گذشته بی سابقه بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ خالد رحمانی اظهار کرد: حجم آب سد مهاباد امسال در مقایسه حجم ۶۴.۶ میلیون مترمکعبی سال گذشته، ۱۳ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه تراز آب سد نیز بیش از ۲ متر کاهش پیدا کرده است افزود: هم اکنون تراز آب سد مهاباد به یک هزار و ۳۴۰.۲۷ متر رسیده است که سال قبل یک هزار و ۴۲.۸۴ متر بود.

مدیر امور آب مهاباد گفت: سال آبی گذشته در مجموع ۲۴ میلیون مترمکعب از آب سد مهاباد رهاسازی شد که از این مقدار ۲۳ میلیون برای بخش کشاورزی و یک میلیون مترمکعب هم برای تالاب کانی‌برازان رهاسازی شد.

وی اظهار کرد: در این شهرستان یک هزار و ۵۸۰ حلقه چاه آب دارای مجاز حفر شده که حجم برداشت آب این تعداد چاه آب ۵۴ میلیون مترمکعب است و یک هزار و ۲۷۹ حلقه چاه غیرمجاز با حجم آب ۷۰ میلیون مترمکعب شناسایی شده است.

مدیر جهادکشاورزی مهاباد نیز در گفت و گو با ایرنا، گفت: فصل کشت پاییزه غلات در این شهرستان، از ۱۵ مهر شروع و تا ۱۵ آبان تداوم دارد و کشت در زمان مناسب می تواند تا ۳۰ درصد در افزایش تولید نقش داشته باشد.

بایزید حسن‌پور افزود: با توجه به پیش بینی بارش ها، کشاورزان کشت پاییزه خود را به آبان ماه موکول کنند تا رطوبت کافی برای رشد و نمو گیاهان وجود داشته باشد.

وی اظهار کرد: امسال بخش کشاورزی این شهرستان در مجموع ۲۰۰ میلیارد ریال درآمد داشته است که از این مقدار ۱۰۰ میلیارد ریال آن در بخش زراعت و باغبانی و مابقی در بخش دام و طیور بود.

وی با اشاره به خسارات تگرگ و سرمازگی به بخش کشاورزی، از مدیران این شهرستان خواست، امسال کشاورزان مهابادی را از پرداخت آب بها معاف کنند تاکمکی برای جبران خسارت های وارد شده به این بخش باشد.

منبع ایرنا