عذرخواهی سازندگان «پسران هور»/ قصدی برای خدشه به شأن دستگاه قضایی نداریم

باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه روابط عمومی مجموعه تلویزیونی «پسران هور» که با عذرخواهی خطاب به دستگاه قضایی کشور همراه بوده، آمده است:
باسمه تعالی
در قسمت نخست مجموعه تلویزیونی «پسران هور» که روایتی از روزهای ایثار و نقشآفرینی قهرمانان گمنام دوران دفاع مقدس است، بخشی از داستان با استناد به اسناد تاریخی جنگ، به وضعیت دشوار جنگزدگان و آوارگان مظلوم هویزه و پیگیریهای سردار شهید علی هاشمی برای حمایت از مردم اشاره دارد.
بدیهی است این روایت، صرفاً بازنمایی یک مقطع تاریخی است و هیچگونه قصد یا هدفی برای خدشه به شأن و منزلت مجموعه محترم قضایی کشور در آن وجود ندارد. باور ما بر این است که در شرایط امروز، رسیدگی و احقاق حق مردم پیش از هر اقدام مردمی، توسط قوه قضاییه محترم انجام خواهد شد.
در همین راستا، ضمن قدردانی از همراهی و همدلی دستگاه قضایی در روند تولید این اثر، از هرگونه سوءبرداشتی که ممکن است پیش آمده باشد، عذرخواهی میکنیم.
«پسران هور» به نویسندگی و کارگردانی مهدی جعفری و تهیهکنندگی مجتبی فرآورده، پس از پایان مراحل فنی آماده پخش شده است. این سریال به زندگی و رشادتهای نیروهای قرارگاه سری نصرت میپردازد؛ قرارگاهی که بهدست شهید علی هاشمی پایهگذاری شد و نقش مهمی در دوران دفاع مقدس ایفا کرد.
در این مجموعه رضا ثامری در نقش شهید علی هاشمی، تورج الوند، محمدرضا صولتی، باسط رضایی، مهدی کرنافی، امیر عباسزاده، سهند جاهد، مرتضی شاهکرم، ناصر عاشوری، علی زرمهری و همچنین رویا افشار و فرید سجادحسینی به ایفای نقش پرداختهاند.