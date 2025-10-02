کارشناس هواشناسی استان گلستان از تداوم بارش‌ها در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - نیکزادفر، کارشناس هواشناسی استان گلستان گفت: از روز گذشته سامانه ناپایدار در استان فعال شده و بارش‌های قابل توجهی به ویژه در نواحی غربی استان به ثبت رسیده است.

وی اظهار کرد: میزان بارش‌ها در ایستگاه‌های مختلف استان به این شرح بوده است: النگ‌دره و ناهارخوران حدود ۴۰ میلی‌متر، گرگان ۳۸ میلی‌متر، بندرترکمن ۳۴ میلی‌متر و در شهرستان‌های بندرگزو آق‌قلا هر کدام ۱۵ میلی‌متر.

کارشناس هواشناسی افزود: الگو‌های پیش‌بینی نشان می‌دهد تا صبح یکشنبه آینده، در برخی ساعات به‌ویژه بعدازظهر و شب، افزایش ابر و بارش‌های پراکنده در بعضی از مناطق استان رخ خواهد داد.

به گفته نیکزادفر، در شب گذشته شهرستان مراوه‌تپه با حداقل دمای ۱۶ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین شهر استان بود و امروز بعدازظهر نیز دمای گرگان به ۲۶ درجه سانتی‌گراد رسید.

وی ادامه داد: برای فردا پیش‌بینی می‌شود دمای هوا نسبت به امروز حدود یک تا دو درجه افزایش یابد.

برچسب ها: تداوم بارش ، هواشناسی
خبرهای مرتبط
بارش شدید باران در گلستان
ورود سامانه بارشی جدید به گلستان همراه با کاهش ۵ درجه‌ای دما
مدیرکل هواشناسی گلستان:
گلستان نیازمند توسعه شبکه پایش گرد و غبار است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تداوم بارش‌ها در گلستان
اختصاص ۶۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل پروژه آب شیرین کن کرند
آخرین اخبار
اختصاص ۶۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل پروژه آب شیرین کن کرند
تداوم بارش‌ها در گلستان
تصادف دو خودرو در کلاله؛ ۷ نفر مصدوم شدند
واگذاری زمین، به ۴۱ جوان آزادشهری
کاهش جمعیت کیفری، نظارت بر احکام و مقابله با جنگ روانی اولویت دادستان‌هاست