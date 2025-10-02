سواد بدنی؛ نسخه ارزان برای سالمندی گران

در حالی که روند شتابان سالمندی جمعیت به یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام‌های سلامت و رفاه اجتماعی در جهان تبدیل شده است، با افزایش سهم سالمندان در جمعیت کشور، کارشناسان بر ارتقای «سواد بدنی» به‌عنوان رویکردی ارزان و اثربخش برای کاهش هزینه‌های درمان و توانبخشی و ارتقای کیفیت زندگی در دوران سالمندی تأکید می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO)، تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۲ میلیارد نفر در جهان بالای ۶۰ سال خواهند بود. در ایران نیز سهم سالمندان از کل جمعیت، که در سرشماری ۱۳۹۵ حدود ۱۰ درصد اعلام شد، طی دو دهه آینده به بیش از ۲۰ درصد خواهد رسید. این گذار جمعیتی به معنای افزایش تقاضا برای خدمات توانبخشی، درمانی و مراقبتی است؛ هزینه‌هایی که برآورد می‌شود در سالمندان تا سه برابر بالاتر از سایر گروه‌های سنی باشد.

عضو گروه طب ورزشی پژوهشگاه و متخصص ورزش سالمندی، در این زمینه یادآور شد: سواد بدنی تنها توانایی انجام حرکات ورزشی نیست، بلکه یک سازه چندبُعدی شامل دانش حرکتی، شایستگی بدنی، انگیزش و اعتماد به نفس حرکتی است که فرد را قادر می‌سازد در فعالیت‌های بدنی و اجتماعی مشارکت پایدار داشته باشد. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که افراد با سطح بالاتر سواد بدنی، در سالمندی از کاهش عملکرد فیزیکی، افزایش خطر سقوط و افت کیفیت زندگی مصون‌تر هستند. ارتقای سواد بدنی در میانسالی و سالمندی می‌تواند تا ۴۰ درصد خطر سقوط را کاهش دهد و در بهبود کارکرد‌های شناختی و ارتباطات اجتماعی نقش معناداری ایفا کند.

حامد عباسی با بیان اینکه اگر سواد بدنی در دوران کودکی و نوجوانی پایه‌گذاری نشود، در بزرگسالی جبران آن دشوار خواهد بود. افزود: برای داشتن سالمندی فعال، باید از سنین پایین‌تر سرمایه‌گذاری کرد، تجربه مهارت‌های حرکتی متنوع در دوران رشد، توسعه الگو‌های حرکتی بنیادین و تقویت انگیزه در سنین پایین، مسیر را برای استقلال حرکتی و سبک زندگی فعال در سالمندی هموار می‌سازد.

وی تصریح کرد: پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی طی سال‌های اخیر با اجرای برنامه‌های آموزشی کاربردی و پژوهش‌های علمی در حوزه سالمندی، به دنبال ارائه راهکار‌های جامع برای مواجهه با چالش‌های سالمندی است. این اقدامات شامل آموزش و توانمندسازی متخصصان و مربیان حوزه سالمندی، تولید محتوای علمی و عملی مبتنی بر شواهد و طراحی بسته‌های تمرینی استاندارد می‌شود تا سالمندان بتوانند به‌طور مؤثر سواد بدنی خود را ارتقا دهند. این رویکرد جامع نه‌تنها به افزایش استقلال فردی سالمندان و کاهش بار مراقبتی خانواده‌ها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد ملی برای کاهش هزینه‌های بلندمدت نظام سلامت و ارتقای کیفیت زندگی جامعه سالمندان مورد استفاده قرار گیرد.

عباسی در خاتمه تاکید کرد، سواد بدنی یک «نسخه ارزان» در برابر «سالمندی گران» است. ارتقای این مفهوم نه‌تنها کیفیت زندگی سالمندان را بهبود می‌بخشد، بلکه می‌تواند به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری راهبردی برای کل جامعه عمل کند. توجه به آموزش و توسعه سواد بدنی از کودکی تا سالمندی، همان مسیری است که پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی در طرح‌ها و برنامه‌های خود دنبال می‌کند؛ مسیری که می‌تواند آینده‌ای سالم‌تر و فعال‌تر برای جامعه ایران رقم بزند.

برچسب ها: پژوهشگاه تربیت بدنی ، علوم ورزشی ، سالمندان
خبرهای مرتبط
کسب رتبه نخست پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی در رتبه‌بندی ملی ISC
تدوین استاندارد‌های تمرینات ورزشی برای سالمندان
محمدی: پژوهشگاه تربیت بدنی نقش کلیدی در توسعه ورزش‌های فناورانه دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
سالمندا هر وعده باید نیم ساعت نرمش کنن
۰
۰
پاسخ دادن
هر ۴۰ دقیقه یک خانم به سرطان سینه مبتلا می‌شود
علامت فشار خون چیست؟ + فیلم
نخبگان؛ سنگ‌بنای استوار پیشرفت و تعالی کشور
سواد بدنی؛ نسخه ارزان برای سالمندی گران
ضرری که غربالگری اجباری به والدین و جامعه می‌زند + فیلم
آخرین اخبار
ضرری که غربالگری اجباری به والدین و جامعه می‌زند + فیلم
علامت فشار خون چیست؟ + فیلم
نخبگان؛ سنگ‌بنای استوار پیشرفت و تعالی کشور
سواد بدنی؛ نسخه ارزان برای سالمندی گران
هر ۴۰ دقیقه یک خانم به سرطان سینه مبتلا می‌شود
برای نخستین بار در جهان از‌ام‌آرآی برای درمان آریتمی پیچیده قلبی استفاده شد
اتصال همه روستا‌های کشور به اینترنت تا پایان برنامه هفتم
گام فناورانه ایران به سوی بهبود زندگی بیماران پیوندی + فیلم
طراحی سامانه هدایت مرکزی قطار مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی + فیلم
وقوع پدیده‌ای نجومی که ستاره شناسان ۳۷ سال در انتظار آن هستند
معرفی تلویزیونی با مشخصات متمایز برای گیمر‌های ویدیویی
بهترین ورزش برای کنترل فشار خون + فیلم
تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون قوه قضائیه
چگونگی پیشگیری از بیماری‌های فصلی در مدارس + فیلم
درمان خانگی تپش قلب + فیلم
یک دستاورد فضایی بزرگ؛ ارسال پیامی از فاصله ۳۵۱ میلیون کیلومتری به زمین
مشخصات کلیدی تبلت جدید سامسونگ گلکسی تب A11+
شومینه‌های هیزمی به اندازه سیگار کشیدن برای ریه‌ها مضر هستند
مصرف زعفران برای چه کسانی ممنوع است؟ + فیلم
ارتباط تکامل مغز انسان با افزایش نرخ ابتلا به اوتیسم
ارائه تسهیلات ۸ میلیارد تومانی به شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه ایران‌ساخت
۲۶ درصد جمعیت کشور در ۱۴۳۰ سالمند خواهند بود/ نرخ موالید در سال گذشته به زیر یک میلیون رسید