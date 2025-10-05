مدیرعامل اتحادیه دامداران جمعیت دام سبک کشور را حدود ۷۰ میلیون راس و دام سنگین ۸ میلیون راس اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجتبی عالی مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور گفت: در حال حاضر هر کیلو جو در بازار آزاد ۲۵ هزارتومان و ذرت بالای ۲۰ هزارتومان است که این افزایش قیمت نهاده بر نرخ تمام شده تولید شیر و گوشت اثر گذار است.

به گفته وی، کمبود نهاده دامی با نرخ مصوب در سامانه بازارگاه و اختلاف چشمگیر قیمت با بازار آزاد موجب شده تا قیمت تمام شده تولید شیر و گوشت ۳۰ درصد افزایش یابد.

عالی کمبود و گرانی نهاده دامی را عامل اصلی نوسان قیمت گوشت قرمز اعلام کرد و افزود: در حال حاضر مشکلی در تولید گوشت قرمز نداریم که واردات گوشت می تواند به تولید آسیب وارد می کند. گفتنی است برنامه ریزی برای تولید سخت است، به همین خاطر مسئولان ساده ترین راه را انتخاب می کنند.

مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور جمعیت دام سبک را حدود ۷۰ میلیون راس و دام سنگین ۸ میلیون راس اعلام کرد و گفت: قیمت کنونی هرکیلو دام سبک ۳۰۰ هزارتومان و دام سنگین ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزارتومان است و اختلاف چشمگیر با قیمت گوشت ارتباطی به دامدار ندارد، چنانچه تنظیم بازار را به اتحادیه واگذار کردند، جوابگوی بازار خواهیم بود.

وی گفت: اگر اختیارات تنظیم بازار به اتحادیه و تشکل ها واگذار شود به طوریکه توزیع گوشت از مزرعه تا سفره انجام شود، قیمت گوشت ۳۰ درصد کاهش می یابد.