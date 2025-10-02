معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان در پیامی دهم مهرماه، روز ملی نخبگان را تبریک گفت و از نخبگان به عنوان سنگ‌بنای استوار پیشرفت و تعالی کشور یاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در پیام حسین افشین که امروز، پنجشنبه به مناسبت گرامیداشت روز نخبگان، منتشر شده، آمده است:

«در آستانه روزی ایستاده‌ایم که آسمان میهن، از تابش خورشید دانش روشنایی می‌گیرد. امروز، روز تجلیل از پرچمداران عرصه اندیشه و نوآوری است؛ اندیشمندانی که با تفکر ژرف و خلاقیت بی‌مرز، افق‌های علم و معرفت را درنوردیده‌اند و چراغ راه نسل‌های آینده شده‌اند.

۱۰ مهر، به مناسبت زادروز شهید دکتر مصطفی چمران، نخبه علمی و مبارز برجسته کشورمان به عنوان «روز ملی نخبگان» در تقویم رسمی کشور ثبت شده است تا نمادی از پاسداشت تلاش‌ها و مبارزات شهیدان بزرگی، چون او باشد که بر اهمیت علم‌آموزی و نخبگی در مقاطع حساس تاریخ میهنمان تأکید داشتند و بی‌گمان این مسیر باید همچنان ادامه یابد. شما، ستارگان درخشان آسمان علم و فناوری، نه‌تنها مشعل امید را در دل این سرزمین روشن کرده‌اید، بلکه با اندیشه متعالی و نوآوری‌های تحول‌آفرین خود، سرمایه‌ای بی‌نظیر برای ایران عزیزمان خلق کرده‌اید؛ این دستاورد‌ها و تلاش‌های متعالی شما، حتی در برابر موانع و توطئه‌های بی‌وقفه و ظالمانه متخاصمان نیز قدرت و پایداری خود را حفظ خواهد کرد. هر روزی که می‌گذرد، اثرات مثبت و سازنده شما در ساخت فردایی مترقی و درخشان برای میهن‌مان نمود بیشتری می‌یابد و هیچ نیرویی نمی‌تواند مانع از تحقق این آینده روشن شود. شما سنگ‌بنای استوار پیشرفت و معماری خردمند عرصه فهم و دانش هستید و ما ایمان داریم در این مسیر پرفرازونشیب، همواره پشتیبان و همراهتان خواهیم بود.

در این روز فرخنده، ما در بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با عزمی جزم‌تر و اراده‌ای استوارتر از همیشه، بر تعهد خود در حمایت بی‌قیدوشرط از شما تأکید می‌کنیم و همواره می‌کوشیم تا بستری برای شکوفایی نبوغ شما و به بار نشستن آرمان‌های بلندتان در سایه تلاش و ابتکار فراهم آوریم.

روز نخبگان را به تمامی شما فرهیختگان و سرمایه‌های بی‌تکرار ملی صمیمانه تبریک می‌گویم؛ فردای ایران، در پرتو نبوغ شما متعالی خواهد شد.»

