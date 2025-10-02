باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت «maisfutebol»، تیم فوتبال المحرق بحرین موفق شد در تهران با نتیجه یک بر صفر برابر استقلال ایران به پیروزی برسد. این دیدار در چارچوب هفته دوم گروه A لیگ قهرمانان آسیا ۲ برگزار شد.

در دیگر دیدار این گروه، تیم الوصل امارات به هدایت لوئیز کاسترو در اردن مقابل الوحدات با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید.

در این بازی حساس که تقابل دو مربی پرتغالی را رقم زد، ناندینیو سرمربی المحرق توانست با یک گل تیم ریکاردو ساپینتو را شکست دهد و دومین برد متوالی خود در مرحله گروهی این رقابت‌ها را جشن بگیرد؛ تورنمنتی که دومین رویداد مهم باشگاهی در قاره آسیا محسوب می‌شود.

این پیروزی ارزشمند باعث شد المحرق با تیم الوصل امارات، صدر جدول گروه A را با هم شریک شوند. الوصل که با بازیکنانی، چون پدرو مالِیِرو و سرجینیو در ترکیب اصلی به میدان رفت، با گل‌های فابیو لیما در دقیقه ۳۸ و سالدانیا در دقیقه ۶۳ موفق به کسب سه امتیاز شد. در وقت‌های اضافه، آجایی یکی از گل‌های خورده را برای الوحدات جبران کرد.