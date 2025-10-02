بر اثر دو حادثه رانندگی در محور‌های آزادراهی منتهی به قزوین مادر و کودک جان باختند و ۱۰ نفر مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی استان قزوین اعلام کرد: حادثه نخست در ساعت ۸ و سی و پنج دقیقه صبح امروز، با واژگونی یک دستگاه پراید در آزادراه قزوین–رشت (مسیر به سمت قزوین، ۲۰۰ متر پس از مجتمع بین‌راهی مهتاب) اتفاق افتاد که با اعزام ۲ دستگاه آمبولانس، ۶ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند.

حدود ۱۵ دقیقه بعد هم حادثه دوم در آزادراه قزوین–کرج (پیش از مجتمع الماس درخشان) رخ داد؛ در این سانحه که طی آن یک دستگاه پژو ۴۰۵ واژگون شد، یک کودک دو ساله و یک خانم حدوداً ۳۰ ساله جان باختند.

۴ مصدوم دیگر هم با حضور ۴ دستگاه آمبولانس اورژانس و یک دستگاه از هلال احمر، به بیمارستان منتقل شدند.

منبع فارس

برچسب ها: حادثه رانندگی ، اورژانس پیش بیمارستانی
