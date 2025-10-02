باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - کریم مجرب در نشست خبری اعلام کرد: نمایشگاه با استقبال چشمگیری مواجه شده و ظرفیت‌های اقتصادی استان فارس در این رویداد به نمایش گذاشته خواهد شد؛ هدف ما انتقال توان اقتصادی کشور به شیراز است.

او با تأکید بر اهمیت خدمات جانبی نمایشگاه افزود: در کنار نمایشگاه، میزهای خدماتی راه‌اندازی می‌شود که نقش مؤثری در حمایت از فعالان اقتصادی ایفا خواهد کرد. همچنین نشست‌های تخصصی با حضور تجار و اصحاب رسانه برگزار می‌شود تا مسائل اقتصادی مورد تحلیل قرار گیرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در ادامه اظهار داشت: ۶۰۰ شرکت برجسته ایرانی که تاکنون در استان فارس فعالیت نداشته‌اند اما علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری هستند، برای حضور در این نمایشگاه دعوت شده‌اند.

نمایشگاه باسابقه نفت و گاز در شیراز

کیوان کتیبه، دبیر نمایشگاه اکسپو نفت، گاز و پتروشیمی، نیز در این نشست گفت: امسال شاهد برگزاری هجدهمین دوره این نمایشگاه هستیم که از نظر قدمت، دومین نمایشگاه قدیمی کشور محسوب می‌شود و جایگاه ویژه‌ای در جنوب ایران دارد؛ این نمایشگاه ظرفیت رشد و توسعه بیشتری نیز دارد.

او افزود: از سال گذشته اقدامات گسترده‌ای برای ارتقای کیفیت و جایگاه نمایشگاه انجام شده و امسال همزمانی آن با نمایشگاه شیراز اکسپو را فرصت مناسبی برای افزایش مخاطبان و ارتقای هر دو رویداد می‌دانیم.

کتیبه با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان فارس در حوزه نفت و گاز گفت: در این رویداد تلاش می‌شود فعالیت‌های این حوزه توسعه یابد. همچنین فرصتی برای حضور شرکت‌های نوپا و استارتاپی فراهم شده تا در کنار شرکت‌های بزرگ، توانمندی‌های خود را معرفی کنند.

او از اختصاص فضایی به وسعت سه هزار متر مربع در سالن حافظ برای بخش نفت، گاز و پتروشیمی خبر داد و گفت: ۱۰۰ واحد فعال در این حوزه در نمایشگاه حضور خواهند داشت.

نقش برجسته معدن و صنعت در نمایشگاه رضا افشاری، معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره‌کل صمت فارس، نیز اعلام کرد: بخش معدن با ۱۷ واحد معدنی در فضایی به مساحت ۹۵۰ متر مربع حضور خواهد داشت و ۱۰۰ مجموعه معدنی بزرگ کشور نیز برای شرکت در این رویداد دعوت شده‌اند.

مجید کشاورز، معاون امور صنایع اداره‌کل صمت فارس، نیز گفت: این نمایشگاه با هدف جذب سرمایه‌گذار و معرفی نوآوری‌ها، فرصت مناسبی برای فعالان اقتصادی فراهم کرده است. ۲۷ واحد صنعتی بزرگ استان فارس در این رویداد شرکت دارند و از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری نیز بهره‌برداری خواهد شد.

نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو ۲۰۲۵ از تاریخ ۲۰ تا ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های استان فارس برگزار می‌شود و به عنوان بستری راهبردی برای معرفی توانمندی‌های استان فارس در سطح بین‌المللی شناخته می‌شود.