باشگاه خبرنگاران جوان - سیدحمید پورمحمدی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه بازدید از بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی در دست احداث قزوین، موضوع سلامت را یکی از مهمترین عرصه‌های خدمات رسانی به مردم دانست و گفت: شورای برنامه‌ریزی کشور، براساس جمعیت قزوین در حال برنامه‌ریزی برای این استان در بخش درمانی و سلامت است.

وی با بیان اینکه وجود طرح‌های نیمه‌تمام ماده ۲۲ مانع از انجام خدمت رسانی مطلوب است، افزود: بودجه‌ای که در قالب ماده ۲۳ پیش‌بینی نشده باشد، پرداخت آن بدون مجوز قانونی مشکل‌ساز خواهد شد؛ از این رو باید مسیر‌های قانونی و اجرایی برای تامین منابع اعتباری دنبال شود.

پورمحمدی تاکید کرد: به عنوان مثال اگر ۴۰ درصد باقیمانده عملیات اجرایی بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی قزوین هرچه سریع‌تر پیش برود، زودتر از موعد مقرر به بهره‌برداری خواهد رسید و مردم استان از خدمات درمانی آن بهتر بهره‌مند خواهند شد.

وی استفاده از ظرفیت خیران برای مراکز درمانی فاقد ردیف ماده ۲۳ را امری ضروری دانست و در خصوص طرح ترومای بیمارستان شهید رجایی نیز اظهار کرد: ظرفیت اجرایی و منابع مالی این پروژه باید مشخص شود تا از طریق مولدسازی بتوانیم بخش خصوصی را در این طرح تقویت نماییم.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به نمونه‌ای از موفقیت در مولدسازی اشاره کرد و افزود: در مشهد با ابتکار دکتر ظفرقندی و مولدسازی املاک، بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال برای بیمارستان غدیر این شهر تامین اعتبار شد و با پیشرفت فیزیکی مناسبی نیز همراه است، همین تجربه را می‌توان برای استانی مانند قزوین الگو قرار داد.

علی رحمانی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین نیز اظهار کرد: امسال قرار بود پنج هزار میلیارد ریال اعتبار برای استان تخصیص پیدا کند که متاسفانه تاکنون محقق نشده در حالی که انجام این کار می‌تواند بخشی از مشکلات حوزه درمانی استان را مرتفع کند.

دکتر حسن طاهراحمدی رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین هم گفت: استان قزوین با وجود نخبگان و فرهیختگان خود متاسفانه در حوزه سلامت از استان‌های کم برخوردار نیز فقیرتر است.

دکتر طاهراحمدی اظهار کرد: متوسط تخت بیمارستان‌های دولتی در کشور به ازای هر یک هزار نفر، ۱.۵ تخت می‌باشد در حالی که این میزان در قزوین کمتر از یک تخت است.

وی با اشاره به هزار و ۳۰۰ تخت بیمارستانی در استان قزوین بیان کرد: این تعداد تخت در ۶ بیمارستان استان متمرکز بوده و نیمی از آنها نیز به دانشگاه علوم پزشکی تعلق ندارد و در عین حال، بیشتر بیمارستان‌های قزوین ۸۰ تا ۹۰ سال قدمت دارند.

طاهراحمدی ادامه داد: سالانه ۴۰۰ میلیون تردد خودرو در استان ثبت شده و با وجود فعالیت حدود چهار هزار واحد صنعتی در سطح منطقه، زیرساخت‌های درمانی موجود به هیچ عنوان پاسخگوی حوادث به وقوع پیوسته در آن نیست.

وی با بیان اینکه قزوین در حوزه تجهیزات پزشکی و درمانی فقیر است، افزود: دستگاه‌ام آر آی بیمارستان دولتی سوخته و مجبوریم بیماران را با آمبولانس به بیمارستان‌ها و یا مراکز خصوصی اعزام کنیم، در عین حال نیز ۲۲ هزار میلیارد ریال نیز بدهی دارویی و پرسنلی داریم و با وجود ازدحام و تجمع مردم در بیمارستان ها، شرمنده آنها هستیم.

طاهراحمدی به کمبود ۷۰۰ تخت بیمارستانی در استان قزوین اشاره کرد و گفت: اجرای پروژه‌های درمانی از جمله ترومای بیمارستان شهید رجایی قزوین با ۶۶ درصد، ساختمان آموزشی و پژوهشی پردیس قزوین با ۶۸، بیمارستان روانپزشکی غزالی با ۶۵، بیمارستان شفا تاکستان با ۲، بیمارستان شهدای آبیک با ۵ و بیمارستان امیرالمومنین (ع) با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی، در آینده با بهره‌برداری از آنها می‌توانند خلا‌های موجود را تا حدودی جبران کنند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین یادآور شد: متاسفانه بیمارستان روانپزشکی ۲۲ بهمن قزوین به قدری از نظر زیرساختی ناتوان است که بیماران را در راهرو‌ها می‌خوابانند.

