سرپرست مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نور از پیش بینی تولید ۲ هزار تن سیب زمینی در این شهرستان و ورود آن به بازار مصرف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صادقی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور با بیان اینکه برداشت سیب زمینی در این شهرستان از اوایل ماه مهر آغاز و تا اواسط ماه آبان ادامه دارد، گفت: ۲۰۰ بهره بردار در ۸۰ هکتار از اراضی زراعی این شهرستان فعالیت دارند و پیش بینی می‌شود ۲ هزار تن سیب زمینی از مزارع این شهرستان برداشت و وارد بازار مصرف شود.

او افزود: ارقام پشندی و استانبولی در مناطق بالادست و میانبند این شهرستان کشت می‌شود.

سرپرست مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نور گفت:سیب زمینی شیرین بر اساس گزارش سازمان کشاورزی و خوار و بار جهانی FAO، ششمین محصول غذایی مهم در جهان بوده و به عنوان منبع غنی از آنتی اکسیدان‌های طبیعی است.

منبع:روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران

