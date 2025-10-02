باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم قرعهکشی مرحله نهایی جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا ۲۰۲۶ عربستان، امروز (پنجشنبه) در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کشور مالزی برگزار شد و بر اساس آن تیم فوتبال امید ایران در گروه C این رقابتها با تیمهای ازبکستان، کرهجنوبی و لبنان همگروه شد.
سیدبندی تیمها با توجه به مقام آنها در سه دوره قبلی ۲۰۲۴ قطر، ۲۰۲۲ ازبکستان و ۲۰۲۰ تایلند انجام شده و بر این اساس تیم فوتبال امید ایران در سید سوم قرار گرفته بود.
۱۶ تیم برتر طبق سیدبندی در ۴ گلدان مختلف تقسیم شده بودند و کشور میزبان عربستان سعودی با یک توپ رنگی متفاوت در گلدان یک قرار گرفته بود.
قرعه این رقابتها به شکل زیر مشخص شد:
گروه A: عربستان، ویتنام، اردن و قرقیزستان
گروه B: ژاپن، قطر، امارات و سوریه
گروه C: ازبکستان، کرهجنوبی، ایران و لبنان
گروه D: عراق، استرالیا، تایلند و چین
تیم فوتبال امید ایران در مرحله مقدماتی با شکست تیمهای هنگکنگ، گوام و امارات جواز حضور در این رقابتها را به دست آورد.
جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا از ۱۷ دی تا ۵ بهمنماه در کشور عربستان برگزار خواهد شد.