فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت گفت: تقویت امنیت و استقلال ملی به عنوان دستاورد مهم انقلاب اسلامی در صدر تحلیل ها و تولیدات فعالان فضای مجازی در مقابله با امپراتوری رسانه ای دنیا قرار بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ پاسدار حسن امینی فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در نشست با فعالان مجازی ناحیه مقاومت بسیج مرکزی رشت با اشاره به نقش رسانه در عصر جهاد تبیین اظهار کرد: رسانه‌ها تقویت روحیه مقاومت ملی و انسجام داخلی هم‌افزایی و تبیین حقیقت را در پیش گرفته و جریان تحریف دشمن را بر ملا می کنند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه حفظ عزت و آبروی کشور در عصر جهاد تبیین در اولویت فعالان رسانه و فعالان فضای مجازی قرار بگیرد، گفت: تقویت امنیت و استقلال ملی به عنوان دستاورد مهم انقلاب اسلامی در صدر تحلیل ها و تولیدات فعالان فضای مجازی در مقابله با امپراتوری رسانه ای دنیا قرار بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه جهاد تبیین و بصیرت افزایی فعالان فضای مجازی، تولید و انتشار قدرت نرم را در پیش خواهد داشت، افزود: مردم بصیر ایران اسلامی با بصیرت و هوشیاری خود همواره فتنه های شوم دشمن را نقش بر آب کرده و با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری خواب را بر چشم بدخواهان ایران اسلامی حرام کرده اند.

سرهنگ پاسدار امینی با تاکید بر اینکه رهبر بزرگ،امت بزرگ و دست برتر نیروهای مسلح سه ضلع قدرت ایران اسلامی است که دشمن را به ستوه آورده است، افزود: بازخوانی دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان از بصیرت، همراهی مردم و دست برتر نیروهای مسلح، نشان دهنده این است که جنگ دشمن مغلوبه شد و با وجود اینکه تمام نظام سلطه به حمایت از رژیم منحوس صهیونی برآمدند اما همواره به شکست خود اذعان داشتند.

وی با بیان اینکه بعد از غلط محاسباتی آمریکا در بمباران هسته‌ای ایران در حمایت از رژیم منحوس صهیونی، با قدرت ایران مواجه شد،گفت: ایران با هدف قرار دادن پایگاه هوایی العدیدایالات متحده آمریکا در قطر همه دنیا را با اقتدار ایران قوی آشنا کرد.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با تاکید بر اینکه دشمن از آخرین حربه خود یعنی جنگ سخت علیه ملت ایران استفاده و باز هم با خطای محاسباتی با شکست مواجه شد، تصریح کرد: دشمنان نظام درصدد بهره‌گیری توهمی از ظرفیت‌ احتمالی اجتماعی برای ایجاد ناامنی داخلی بعد از شهادت سرداران ایران اسلامی بود تا محاسبات خود را به ثمر برساند که به رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری، دست برتر نیروهای مسلح و همراهی و همدلی مثال زدنی ملت ایران مأیوس شد.

در پایان مسئولین فضای مجازی پایگاه‌های مقاومت بسیج حوزه ۲ شهری خواهران ناحیه مقاومت بسیج مرکزی رشت توسط سرهنگ پاسدار حسن امینی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مرکزی رشت تقدیر و تجلیل شد.

منبع : روابط عمومی