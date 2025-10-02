شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از شیشه های شکسته مدرسه خیرساز در روستای باباپیر شهرستان همدان ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما مدرسه‌ای خیرساز ۳ طبقه در روستای باباپیر از توابع شهرستان تویسرکان استان همدان وجود دارد که شیشه‌های شکسته و هنوز نسبت به شیشه گذاری آن هیچ اقدامی صورت نگرفته است. با توجه به اینکه بارندگی‌های فصل پاییز و زمستان آغاز می‌شود؛ مشکلات دانش آموزان دوچندان شده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام تصویر مدرسه خیر ساز ۳ طبقه روستای باباپیر از توابع شهرستان تویسرکان در استان همدان که اکثر شیشه‌های آن شکسته و هنوز شیشه گذاری نشده است. مسئول فنی مهندسی اموزش پرورش تویسرکان از سقف طبقه سوم از داخل وپشت بام بازدید کنند واگر نشتی آب دارد ایزوگام شود که سقف تخریب نشود وبه بیت المال اسیب وارد نگردد هر شهروند اکر یک شیشه ازمنزل شخصیش بشکند سریع شیشه گذاری ان را انجام می‌دهد، اما متاسفانه هنوز در این مدرسه اقدام لازم صورت نگرفته است. لطفا از مسئولان پیگیری کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - همدان

حکایت مشکلات مدرسه روستای باباپیر تویسرکان از زبان شهروندخبرنگار

مشکلات مدرسه روستای باباپیر تویسرکان

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: مشکلات مدرسه ، دانش آموزان ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروند خبرنگار هرمزگان؛
درخواست اهالی روستای بارانی برای حل مشکلات مدرسه دانش آموزان
شهروندخبرنگار آبادان؛
نگاهی به مشکلات فراوان مدرسه روستای "ملاکه + فیلم
شهروند خبرنگار لرستان؛
نگاهی به وضعیت نامناسب مدرسه روستای جوز از لنز دوربین شهروند خبرنگار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اقدام جالب شهدایی برای خانواده شهید محمدرضا سلطانی + عکس و فیلم
نگرانی اهالی روستای باباپیر از جولان سگ های ولگرد + عکس
انتقال سهام عدالت متوفیان چه زمانی انجام می‌شود؟
رنجش دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد از بسته شدن درب های سالن ورزشی دانشگاه
حکایت مشکلات مدرسه روستای باباپیر تویسرکان از زبان شهروندخبرنگار
آخرین اخبار
حکایت مشکلات مدرسه روستای باباپیر تویسرکان از زبان شهروندخبرنگار
انتقال سهام عدالت متوفیان چه زمانی انجام می‌شود؟
رنجش دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد از بسته شدن درب های سالن ورزشی دانشگاه
نگرانی اهالی روستای باباپیر از جولان سگ های ولگرد + عکس
اقدام جالب شهدایی برای خانواده شهید محمدرضا سلطانی + عکس و فیلم
برگزاری مراسم یادواره شهدای شهرستان آوج در قاب دوربین شهروندخبرنگار
مشکلات تاکسی ون‌های مشهدی از زبان شهروندخبرنگار
رنجش خریداران شرکت مدیران خودرو از شرایط پیش فروش خودرو
کارکنان و دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل از نسل طلایی جامعه بازدید کردند
شیب صعودی شهریه دانشجویان دانشگاه غیر انتفاعی آرمان رضوی را نگران کرد