شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از شیشه های شکسته مدرسه خیرساز در روستای باباپیر شهرستان همدان ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما مدرسه‌ای خیرساز ۳ طبقه در روستای باباپیر از توابع شهرستان تویسرکان استان همدان وجود دارد که شیشه‌های شکسته و هنوز نسبت به شیشه گذاری آن هیچ اقدامی صورت نگرفته است. با توجه به اینکه بارندگی‌های فصل پاییز و زمستان آغاز می‌شود؛ مشکلات دانش آموزان دوچندان شده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام تصویر مدرسه خیر ساز ۳ طبقه روستای باباپیر از توابع شهرستان تویسرکان در استان همدان که اکثر شیشه‌های آن شکسته و هنوز شیشه گذاری نشده است. مسئول فنی مهندسی اموزش پرورش تویسرکان از سقف طبقه سوم از داخل وپشت بام بازدید کنند واگر نشتی آب دارد ایزوگام شود که سقف تخریب نشود وبه بیت المال اسیب وارد نگردد هر شهروند اکر یک شیشه ازمنزل شخصیش بشکند سریع شیشه گذاری ان را انجام می‌دهد، اما متاسفانه هنوز در این مدرسه اقدام لازم صورت نگرفته است. لطفا از مسئولان پیگیری کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - همدان

