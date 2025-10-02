باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی هرمزگان در آیین بهره برداری از طرح گفت: نیروگاه آلومینیوم المهدی از نوع سیکل ترکیبی بوده که با بهرهبرداری از آن ظرفیت تولید برق در این نیروگاه به ۳۶۶ مگاوات رسید.
حمید رجبپور اظهار کرد: ظرفیت نهایی نیروگاه برق آلومنیوم المهدی ۵۴۶ مگاوات است که با سرمایهگذاری ۲۷۰ میلیون یورویی مشترک گروه مپنا و آلومینیوم المهدی در حال ساخت است و تا ۲ سال آینده به ظرفیت نهایی میرسد.
وی با اشاره به اینکه برق تولیدی این نیروگاه به شبکه سراسری برق کشور تحویل میشود، بیان کرد: مرحله نخست این نیروگاه نیز با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات خردادماه سال گذشته به بهرهبرداری رسید که نقش موثری در کاهش ناترازی برق استان و کاهش اعمال خاموشی به مردم هرمزگان ایفا میکند.
مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی هرمزگان اظهار کرد: ساخت این نیروگاه همچنین موجب برنامهریزی و افزایش تعداد دیگهای در مدار شرکت آلومینیوم المهدی خواهد شد که افزایش تولید، رونق صنایع پاییندستی و افزایش اشتغال را به دنبال دارد.
کارخانه آلومینوم المهدی با هدف تولید سالانه ۳۳۰ هزار تن شمش آلومینیوم در ۲۰ کیلومتری غرب بندرعباس واقع شده است؛ این کارخانه برای بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال زایی کرده است.
