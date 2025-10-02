باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

معرفی ایل‌های ایرانی در زمان قدیم + فیلم

اکثر ایرانی‌ها ریشه عشایری دارند و کشورمان در زمان قدیم ایل‌های گوناگونی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - خسرو معتضد، تاریخ‌نگار در برنامه تلویزیونی به معرفی انواع ایل‌های ایرانی در زمان قدیم پرداخت و عنوان کرد که همه ایرانی‌ها ریشه‌ای از زندگی عشایری دارند.

مطالب مرتبط
معرفی ایل‌های ایرانی در زمان قدیم + فیلم
young journalists club

سال تحصیلی مدارس عشایری کوچ رو آغاز شد + فیلم

معرفی ایل‌های ایرانی در زمان قدیم + فیلم
young journalists club

جشنواره اقوام و عشایر ایران زمین در شهرستان فارسان + فیلم

معرفی ایل‌های ایرانی در زمان قدیم + فیلم
young journalists club

پایان کار جشنواره اقوام و عشایر ایران زمین در فارسان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آیا غربالگری ممنوع شده است؟ + فیلم
۶۱۲

آیا غربالگری ممنوع شده است؟ + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۴
ساپینتو باید بماند یا برود؟ + فیلم
۶۰۴

ساپینتو باید بماند یا برود؟ + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۴
استفاده از سلول‌های بنیادی برای درمان سرطان + فیلم
۵۶۲

استفاده از سلول‌های بنیادی برای درمان سرطان + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۴
جزئیات ارائه «کارت امید مادر» برای حمایت از زنان + فیلم
۵۳۴

جزئیات ارائه «کارت امید مادر» برای حمایت از زنان + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۴
محاسبه سنوات خدمت ورزشکاران در اردوها و قهرمانی‌های ورزشی
۵۰۱

محاسبه سنوات خدمت ورزشکاران در اردوها و قهرمانی‌های ورزشی

۱۰ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.