حماس روز چهارشنبه حمله اسرائیل به ناوگان کمک‌رسانی عازم غزه را «جنایت دزدی دریایی و تروریسم دریایی علیه غیرنظامیان» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای حمله نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به کشتی‌های ناوگان صمود در آب‌های بین‌المللی و بازداشت فعالان و خبرنگاران را «تجاوزی فریبکارانه و جنایت دزدی دریایی» خواند.

این گروه  فلسطینی در یک بیانیه گفت: این حمله «در آب‌های بین‌المللی، و همچنین بازداشت فعالان و روزنامه‌نگاران» حاضر در کشتی‌ها «یک عمل خیانت‌آمیز تجاوز است»، «که به سابقه تاریک جنایت‌های مرتکب‌شده» توسط اسرائیل می‌افزاید.

به گزارش خبرگزاری فلسطین، حماس در این بیانیه تأکید کرد این عملیات جنایتی است که به پرونده سیاه جنایات اشغالگران افزوده می‌شود و حمله‌ای وحشیانه علیه حامیان بین‌المللی حاضر در مأموریتی انسانی برای انتقال کمک‌های اضطراری به مردم محاصره‌شده غزه محسوب می‌شود.

این جنبش با محکوم کردن شدید این تجاوز، از آزادگان جهان خواست فعالیت‌های اعتراضی خود را سازماندهی و خشم بین‌المللی نسبت به تجاوزات رژیم صهیونیستی را ابراز کنند.

این بیانیه در ادامه بر شجاعت فعالان آزادی‌خواه در شکستن محاصره غزه و ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه تأکید کرد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

