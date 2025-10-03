کارشناس کشاورزی گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که قیمت میوه، صیفی و فرنگی تا پایان ماه نوسانی نداشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مصطفی دارایی نژاد کارشتاس کشاورزی و فعال میدان مرکزی از توزیع روزانه ۱۶ هزارتن میوه، صیفی و فرنگی در میدان خبر داد و گفت: با توجه به آنکه میوه مصرف روزانه خانوارهاست، عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی دارد. از این رو پیش بینی می شود که قیمت تا پایان مهرماه تغییری نداشته باشد.

وی بازار میوه های نوبرانه پاییز را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: قیمت کنونی هرکیلو نارنگی ۸۰ تا ۱۱۰هزارتومان، پرتقال کوهی ۷۰ تا ۹۰ هزارتومان، کیوی ۹۰ تا ۱۷۰ هزارتومان، انار ۶۰ تا ۷۰ هزارتومان و لیموشیرین ۸۰ تا ۱۴۰ هزارتومان است. 

دارایی نژاد با اشاره به علل نوسان قیمت لیموترش در بازار بیان کرد: با توجه به آنکه تولید لیموترش یک سوم سال گذشته است، قیمت نوساناتی داشته است به طوریکه هرکیلو لیموسنگی با نرخ ۱۸۰ هزارتومان و لیمو جهرم ۲۰۰ تا ۲۴۰ هزارتومان در میدان عرضه می شود.

کارشناس کشاورزی با بیان اینکه قیمت میوه های وارداتی تغییر چندانی نداشته است، افزود: علی رغم افزایش نرخ ارز، قیمت میوه های وارداتی نوسان چشمگیری نداشته است به طوریکه نرخ هرکیلو ۱۱۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، زنجبیل ۱۹۰ تا ۲۱۰ هزارتومان و هرکارتن آناناس یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان است که براین اساس قیمت هرویلو زنجبیل ۴۰ هزارتومان و آناناس ۵۰ هزارتومان رشد داشته است.

به گفته وی، امسال پیش بینی می شود که تولید میوه های پاییز بدلیل شرایط اقلیمی و خشکسالی ۲۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد.

فعال میدان مرکزی میوه و تره بار با بیان اینکه مشکلی در عرضه میوه نداریم، افزود: نرخ کنونی هرکیلو سیب لبنانی ۷۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، سیب سفید ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، سیب گالا ۸۰ هزارتومان، گلابی ۹۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، آلو قطره طلا ۶۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، انجیر سیاه ۶۰ تا ۹۰ هزارتومان، انجیر زرد ۵۰ تا ۹۰ هزارتومان، شلیل شمس ۱۱۰ هزارتومان، هلو ۹۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، هندوانه ۲۰ تا ۲۷ هزارتومان، خربزه ۲۵ تا ۳۵ هزارتومان و پسته تازه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومان است.

وی قیمت هرکیلو خیار را ۴۵ تا ۵۵ هزارتومان، گوجه فرنگی ۱۵ تا ۲۵ هزارتومان، سیب زمینی ۱۸ تا ۲۵ هزارتومان و پباز ۱۱ تا ۱۴ هزارتومان اعلام کرد.

 

برچسب ها: بازار میوه ، میوه های پاییز ، قیمت میوه
خبرهای مرتبط
تولید محصولات جالیزی متوقف نمی‌شود
کاهش ۱۵ درصدی قیمت میوه از نیمه مهرماه
قیمت میوه‌های پاییز مطلوب است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صد و بیست و هشتمین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران ۱۳ مهر برگزار می‌شود
بانک مرکزی از شنبه ۱۲ مهر عرضه اسکناس ارز را افزایش می‌دهد
کاهش ۳۰ درصدی قیمت با عرضه مستقیم گوشت از تولید تا بازار
تجهیزات نیروگاهی و ریلی در صدر صادرات صنعتی ایران به روسیه/ صادرات ۶۰۰ میلیون دلاری
توسعه اقتصادی بر پایه دریا در اولویت قرار گرفت+ فیلم
کاهش نسبی دمای هوا طی دو روز آینده در نواحی شمال و شرق کشور
قیمت خرید تضمینی گندم نباید از ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان کمتر باشد
۷.۶ میلیون هکتار مراتع احیا شد
ترافیک سنگین در برخی از محور‌های شمالی کشور
تکمیل مجتمع بندری نگین با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال
آخرین اخبار
عرضه خودرو‌های داخلی به بازار مسکنی موقت برای بازار خودرو
تجهیزات نیروگاهی و ریلی در صدر صادرات صنعتی ایران به روسیه/ صادرات ۶۰۰ میلیون دلاری
۷.۶ میلیون هکتار مراتع احیا شد
ترافیک سنگین در برخی از محور‌های شمالی کشور
کاهش نسبی دمای هوا طی دو روز آینده در نواحی شمال و شرق کشور
کاهش رسوب کالا‌ها در گمرکات با هوشمندسازی
تکمیل مجتمع بندری نگین با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال
توسعه اقتصادی بر پایه دریا در اولویت قرار گرفت+ فیلم
خرید تضمینی برگ سبز چای از ۹۰ هزارتن فراتر رفت
بانک مرکزی از شنبه ۱۲ مهر عرضه اسکناس ارز را افزایش می‌دهد
کاهش ۵۰ درصدی سهمیه سوخت بخش کشاورزی تهدید جدی برای امنیت غذایی + فیلم
کاهش ۳۰ درصدی قیمت با عرضه مستقیم گوشت از تولید تا بازار
قیمت خرید تضمینی گندم نباید از ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان کمتر باشد
صد و بیست و هشتمین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران ۱۳ مهر برگزار می‌شود
تأثیر اسنپ‌بک صددرصدی نیست ولی بازار را وارد شوک روانی می‌کند
کشف ۷۵۵ مورد قاچاق انسان توسط مأموران گمرک بازرگان در سال‌جاری
افزایش خودسرانه قیمت لبنیات در سایه کمبود نظارت
سالانه ۱۴ میلیون تن ذرت علوفه‌ای در کشور تولید می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۰ مهر ماه
ضرب‌الاجل بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه برای اتصال به سامانه املاک و اسکان
رشد ۳۲ درصدی صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته
نرخ بهره بین بانکی به ۲۴ درصد رسید! + جدول
قیمت شکر از نرخ‌های مصوب کمتر شده است
ترکیب پرتفوی بهینه، راهی برای مدیریت ریسک در بازار
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴
کشف ۷۰ مزرعه غیرمجاز استخراج رمز ارز در استان تهران+ فیلم
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی کشور
واریز سود سهام عدالت به اتمام رسید
بازار محصولات پروتئینی کی به آرامش می رسد؟
کشاورزان نگرانی بابت تامین بذر و کود سال جدید نداشته باشند/ حداقل قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید ۳۰ هزارتومان