باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مصطفی دارایی نژاد کارشتاس کشاورزی و فعال میدان مرکزی از توزیع روزانه ۱۶ هزارتن میوه، صیفی و فرنگی در میدان خبر داد و گفت: با توجه به آنکه میوه مصرف روزانه خانوارهاست، عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی دارد. از این رو پیش بینی می شود که قیمت تا پایان مهرماه تغییری نداشته باشد.

وی بازار میوه های نوبرانه پاییز را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: قیمت کنونی هرکیلو نارنگی ۸۰ تا ۱۱۰هزارتومان، پرتقال کوهی ۷۰ تا ۹۰ هزارتومان، کیوی ۹۰ تا ۱۷۰ هزارتومان، انار ۶۰ تا ۷۰ هزارتومان و لیموشیرین ۸۰ تا ۱۴۰ هزارتومان است.

دارایی نژاد با اشاره به علل نوسان قیمت لیموترش در بازار بیان کرد: با توجه به آنکه تولید لیموترش یک سوم سال گذشته است، قیمت نوساناتی داشته است به طوریکه هرکیلو لیموسنگی با نرخ ۱۸۰ هزارتومان و لیمو جهرم ۲۰۰ تا ۲۴۰ هزارتومان در میدان عرضه می شود.

کارشناس کشاورزی با بیان اینکه قیمت میوه های وارداتی تغییر چندانی نداشته است، افزود: علی رغم افزایش نرخ ارز، قیمت میوه های وارداتی نوسان چشمگیری نداشته است به طوریکه نرخ هرکیلو ۱۱۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، زنجبیل ۱۹۰ تا ۲۱۰ هزارتومان و هرکارتن آناناس یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان است که براین اساس قیمت هرویلو زنجبیل ۴۰ هزارتومان و آناناس ۵۰ هزارتومان رشد داشته است.

به گفته وی، امسال پیش بینی می شود که تولید میوه های پاییز بدلیل شرایط اقلیمی و خشکسالی ۲۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد.

فعال میدان مرکزی میوه و تره بار با بیان اینکه مشکلی در عرضه میوه نداریم، افزود: نرخ کنونی هرکیلو سیب لبنانی ۷۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، سیب سفید ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، سیب گالا ۸۰ هزارتومان، گلابی ۹۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، آلو قطره طلا ۶۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، انجیر سیاه ۶۰ تا ۹۰ هزارتومان، انجیر زرد ۵۰ تا ۹۰ هزارتومان، شلیل شمس ۱۱۰ هزارتومان، هلو ۹۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، هندوانه ۲۰ تا ۲۷ هزارتومان، خربزه ۲۵ تا ۳۵ هزارتومان و پسته تازه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومان است.



وی قیمت هرکیلو خیار را ۴۵ تا ۵۵ هزارتومان، گوجه فرنگی ۱۵ تا ۲۵ هزارتومان، سیب زمینی ۱۸ تا ۲۵ هزارتومان و پباز ۱۱ تا ۱۴ هزارتومان اعلام کرد.