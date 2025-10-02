مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران گفت: در ۶ ماهه اول امسال، کشفیات نسبت به سال گذشته نزدیک به ۵ برابر افزایش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - اکبر حسنبکلو، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بحث رمز ارز یک موضوع است که به شکل غیرمجاز و پنهان در حال وقوع است. با توجه به گزارشاتی که مردم عزیزمان به سامانههای مختلف ارسال کردهاند، نزدیک به ۷۰ مزرعه غیرمجاز در استان کشف شده و حدود ۱۳۰۰ دستگاه استخراج رمز ارز در این مزرعهها جمعآوری و از شبکه برکنار شده است.
او افزود: همکاران ما هر روز در مناطق مختلف استان تهران به دنبال کنترل مصارف و محلهای مصرف هستند تا این رمز ارزها را کشف کنند.
حسنبکلو همچنین اشاره کرد که در ۶ ماهه اول امسال، کشفیات نسبت به سال گذشته نزدیک به ۵ برابر افزایش داشته است.