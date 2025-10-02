فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه از شناسایی و دستگیری سارق و کشف سرقت ۱۰ میلیاردی ساختمان نیمه کاره و منزل در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ سعید مهدوی فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه گفت: به دنبال شکایت ۴ از شهروندان مبنی بر سرقت ۱۰ میلیارد ریالی از وسایل ساختمان نیمه کاره و وسایل منزل، بررسی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

او افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از انجام تحقیقات میدانی متهم را شناسایی و با هماهنگی قضایی در عملیاتی غافلگیرانه وی را در منزلش در استان گلستان دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش اموال مسروقه را نیز کشف کردند.

فرمانده انتظامی سوادکوه گفت: متهم در بازجویی به عمل آمده به ۵ فقره سرقت وسایل از ساختمان‌های نیمه کاره و وسایل منزل اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ مهدوی به شهروندان توصیه کرد: مراقبت‌های لازم در خصوص پیشگیری از سرقت را به عمل آورده و هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

مایه دارا باید از شرکتهای نگهبانی نگهبان بگیرن
