باشگاه استقلال طبق حکم فیفا با بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی مواجه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - همه میدانند جواد نکونام مربی نیست که بازیکنی که خارج از نظر و تایید اوجذب شود استفاده کند اما علی خطیر در در زمان مدیریت خود این ریسک را کرد ومنتظر محمد را با قراردادی ۲ ساله جذب کرد؛ بازیکنی که جواد نکونام هرگز حاضر به استفاده از او نشد.
از این رو نکونام در دوره مدیریت سمیعی در خواست بازیکن جایگزین خارجی (اندونگ) بجای منتظر محمد داد. اگر منتظر در استقلال میماند، به دلیل عدم بازی، سهمیه خارجی استقلال از بین میرفت، علاوه بر اینکه در خواست مربی جهت جذب اندونگ انجام نمیشد. در نتیجه باشگاه استقلال به استناد به مذاکرات غیرقانونی منتظر با ذوب اهن و آلومینیوم وحتی حضور بدون مجوز در تمرینات یک تیم دیگر قرارداد وی را فسخ کرد اما متاسفانه بعد از تغییر وتحول مدیریتی کسی از پرونده در فیفا دفاع نکرد.
از سوی دیگر بعد از طرح دعوی منتظر، باشگاه و مدیریت فعلی حدود ۸ ماه فرصت داشت رضایت منتظرمحمد را جلب کند که آن هم با بی توجهی از دست رفت .تنها راه حل باقیمانده توافق با منتظر محمد وهمراه کردن وی همزمان با اعتراض به CAS است.
منبع: برنا