نماینده هرمزکان در مجلس شورای اسلامی در نشست با رئیس جمهور گفت: شرایط آموزشی و درمانی در هرمزگان نیاز به توجه و سرمایه گذاری دارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،فاطمه جراره نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی در نشست رییس جمهور با خیران مدرسه ساز استان گفت:نبود معلم و کلاس‌های درس و ترک تحصیل دانش آموزان از مهم‌ترین مشکلات آموزش و پرورش است.

وی گفت توجه به کیفیت در کنار کمیت آموزشی وجود معلمان با انگیزه و هدفمند، توجه به شرایط اقلیمی استان در آموزش و پرورش استان ضروری است.

جراره افزود:در بندرعباس هنوز مدارس کانکسی وجود دارد و سیستم سرمایشی مدارس به دلیل شرایط اب و هوایی زودتر مستهلک می‌شود.مهارت آموزی و توجه به توسعه هنرستان‌ها در کنار صنایع ضروری است.

جراره گفت: تحقق عدالت اموزشی هم یکی از مولفه‌های اساسی است.

فاطمه جراره در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود پزشک و مراکز درمانی در استان اشاره کرد و افزود: احداث بیمارستان تخصصی در کنارصنایع از نیازهای استان است.