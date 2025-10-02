نماینده هرمزکان در مجلس شورای اسلامی در نشست با رئیس جمهور گفت: شرایط آموزشی و درمانی در هرمزگان نیاز به توجه و سرمایه گذاری دارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،فاطمه جراره نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی در نشست رییس جمهور با خیران مدرسه ساز استان گفت:نبود معلم و کلاسهای درس و ترک تحصیل دانش آموزان از مهمترین مشکلات آموزش و پرورش است.
وی گفت توجه به کیفیت در کنار کمیت آموزشی وجود معلمان با انگیزه و هدفمند، توجه به شرایط اقلیمی استان در آموزش و پرورش استان ضروری است.
جراره افزود:در بندرعباس هنوز مدارس کانکسی وجود دارد و سیستم سرمایشی مدارس به دلیل شرایط اب و هوایی زودتر مستهلک میشود.مهارت آموزی و توجه به توسعه هنرستانها در کنار صنایع ضروری است.
جراره گفت: تحقق عدالت اموزشی هم یکی از مولفههای اساسی است.