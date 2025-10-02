نماینده هرمزکان در مجلس شورای اسلامی در نشست با رئیس جمهور گفت: شرایط آموزشی و درمانی در هرمزگان نیاز به توجه و سرمایه گذاری دارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،فاطمه جراره نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی در نشست رییس جمهور با خیران مدرسه ساز استان گفت:نبود معلم و کلاس‌های درس و ترک تحصیل دانش آموزان از مهم‌ترین مشکلات آموزش و پرورش است.

وی گفت توجه به کیفیت در کنار کمیت آموزشی وجود معلمان با انگیزه و هدفمند، توجه به شرایط اقلیمی استان در آموزش و پرورش استان ضروری است.

جراره افزود:در بندرعباس هنوز مدارس کانکسی وجود دارد و سیستم سرمایشی مدارس به دلیل شرایط اب و هوایی زودتر مستهلک می‌شود.مهارت آموزی و توجه به توسعه هنرستان‌ها در کنار صنایع ضروری است.

جراره گفت: تحقق عدالت اموزشی هم یکی از مولفه‌های اساسی است.

فاطمه جراره در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود پزشک و مراکز درمانی در استان اشاره کرد و افزود: احداث بیمارستان تخصصی در کنارصنایع از نیازهای استان است.
نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود اب آشامیدنی در استان گفت: اکنون خرید تضمینی آب به میزان ۱۰ هزار متر مکعب است.

 

برچسب ها: رئیس‌جمهور ، هرمزگان
خبرهای مرتبط
بهره‌برداری از مرحله دوم نیروگاه آلومینیوم المهدی هرمزگان با دستور رئیس‌جمهور
پزشکیان:
مردم را برای مدرسه سازی به میدان بیاوریم؛ روش آموزش نیاز به اصلاح دارد
نشست رئیس جمهور با خیران مدرسه ساز هرمزگان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مردم را برای مدرسه سازی به میدان بیاوریم؛ روش آموزش نیاز به اصلاح دارد
رئیس جمهور امروز به هرمزگان می آید
نشست رئیس جمهور با خیران مدرسه ساز هرمزگان
آخرین اخبار
نشست رئیس جمهور با خیران مدرسه ساز هرمزگان
مردم را برای مدرسه سازی به میدان بیاوریم؛ روش آموزش نیاز به اصلاح دارد
رئیس جمهور امروز به هرمزگان می آید
با افتتاح دادگاه خانواده در میناب فرآیند اجرای قانون حمایت از خانواده در استان هرمزگان تکمیل شد/ مشاوران قضایی در تمامی شعب حضور دارند
مطالبه‌گری در سایه قانون؛ از پاسخگویی مدیران تا حمایت بی‌امان از آمران به معروف
برگزاری آیین جشن عاطفه ها  با حضور دانش آموزان در مدارس سراسر استان هرمزگان
مدیرکل هواشناسی هرمزگان: کاهش ۹۳ درصدی بارش‌ها در برخی نقاط استان
فردا دهم مهر؛ آغاز فصل صید میگو در آبهای هرمزگان
زنگ زندگی در بیمارستان: تحصیل کودکان سرطانی با مدرسه نوید زندگی