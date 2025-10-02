مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از پیش‌بینی برداشت ۹۹۰۰ تن انواع نارنگی از ۴۲۰ هکتار از باغ های این شهرستان در امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - هادی‌زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از پیش‌بینی برداشت ۹۹۰۰ تن انواع نارنگی از ۴۲۰ هکتار از باغ های این شهرستان در امسال خبر داد و گفت: این میزان تولید، نویدبخش رونق اقتصادی و تأمین نیاز بازار داخلی است.

او افزود: این میزان تولید، علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، می‌تواند فرصت‌های صادراتی مناسبی را نیز برای شهرستان آمل فراهم کند. سازمان جهاد کشاورزی شهرستان با ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی به باغداران، در تلاش است تا با افزایش بهره‌وری و ارتقاء کیفیت محصولات، زمینه توسعه پایدار کشاورزی را در منطقه فراهم آورد

هادی‌زاده در ادامه به نقش مهم کشاورزان در تحقق این پیش‌بینی اشاره کرد و گفت: کشاورزان شهرستان آمل با تلاش و پشتکار خود، نقش بسزایی در رونق کشاورزی منطقه ایفا می‌کنند. ما نیز در سازمان جهاد کشاورزی، تمام تلاش خود را برای حمایت از این قشر زحمتکش به کار خواهیم بست.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری و همدلی تمامی دست‌اندرکاران، شاهد افزایش تولید و رونق بیشتر کشاورزی در شهرستان آمل باشیم.

برچسب ها: باغ های مازندران ، مرکبات مازندران
خبرهای مرتبط
پیش‌ بینی برداشت ۲ میلیون و ۵۰۰ تن مرکبات در مازندران
صادرات ۴۴۰ تن نارنگی از میاندورود به کشور‌های همسایه
لبخند بازارهای جهانی به مرکبات مازندران/ نوبت چیدن وعده‌هارسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قهرمانی بازیکن بابلسری در لیگ فوتسال بانوان مالدیو + فیلم
مسیر‌های دسترسی به شمال همراه با محدودیت‌های ترافیکی
روانه شدن ۲ هزار تن سیب زمینی به بازار مصرف مازندران
پابرجا بودن هشدار دریایی در مازندران
آغاز کاشت کلزا در شهرستان میاندورود
کشف بیش از ۱۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر در میاندورود
پیش‌بینی برداشت ۹۹۰۰ تن نارنگی از باغ های آمل
کشف سرقت ۱۰ میلیاردی ساختمان نیمه کاره و منزل در سوادکوه
آخرین اخبار
کشف بیش از ۱۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر در میاندورود
کشف سرقت ۱۰ میلیاردی ساختمان نیمه کاره و منزل در سوادکوه
پیش‌بینی برداشت ۹۹۰۰ تن نارنگی از باغ های آمل
آغاز کاشت کلزا در شهرستان میاندورود
روانه شدن ۲ هزار تن سیب زمینی به بازار مصرف مازندران
پابرجا بودن هشدار دریایی در مازندران
قهرمانی بازیکن بابلسری در لیگ فوتسال بانوان مالدیو + فیلم
مسیر‌های دسترسی به شمال همراه با محدودیت‌های ترافیکی
سارقان دوقلوی منازل در دام پلیس بابل + فیلم
از کشف انواع مواد مخدر تا کشف ۳۰ ماینر غیرمجاز در نوشهر