باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - هادیزاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از پیشبینی برداشت ۹۹۰۰ تن انواع نارنگی از ۴۲۰ هکتار از باغ های این شهرستان در امسال خبر داد و گفت: این میزان تولید، نویدبخش رونق اقتصادی و تأمین نیاز بازار داخلی است.
او افزود: این میزان تولید، علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، میتواند فرصتهای صادراتی مناسبی را نیز برای شهرستان آمل فراهم کند. سازمان جهاد کشاورزی شهرستان با ارائه خدمات مشاورهای و آموزشی به باغداران، در تلاش است تا با افزایش بهرهوری و ارتقاء کیفیت محصولات، زمینه توسعه پایدار کشاورزی را در منطقه فراهم آورد
هادیزاده در ادامه به نقش مهم کشاورزان در تحقق این پیشبینی اشاره کرد و گفت: کشاورزان شهرستان آمل با تلاش و پشتکار خود، نقش بسزایی در رونق کشاورزی منطقه ایفا میکنند. ما نیز در سازمان جهاد کشاورزی، تمام تلاش خود را برای حمایت از این قشر زحمتکش به کار خواهیم بست.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری و همدلی تمامی دستاندرکاران، شاهد افزایش تولید و رونق بیشتر کشاورزی در شهرستان آمل باشیم.