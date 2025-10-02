وزیر امور خارجه اسپانیا کاردار اسرائیل را در ارتباط با حمله به ناوگان صمود فراخواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزیر امور خارجه اسپانیا اعلام کرد این کشور روز پنجشنبه نماینده ارشد اسرائیل در مادرید را پس از رهگیری ناوگان کمکرسانی حامل فعالان و کمکهای بشردوستانه عازم غزه توسط نیروهای اسرائیلی، فراخواند.
«خوزه مانوئل آلبارس» به شبکه تلویزیونی دولتی TVE گفت: «امروز کاردار اسرائیل را اینجا در مادرید فراخواندم» و افزود که ۶۵ شهروند اسپانیایی با این ناوگان سفر میکردهاند.
اسرائیل سال گذشته و پس از به رسمیت شناخته شدن دولت فلسطین توسط اسپانیا، سفیر خود در مادرید را فراخوانده بود.
منبع: خبرگزاری فرانسه