وزیر امور خارجه اسپانیا کاردار اسرائیل را در ارتباط با حمله به ناوگان صمود فراخواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -  وزیر امور خارجه اسپانیا اعلام کرد این کشور روز پنجشنبه نماینده ارشد اسرائیل در مادرید را پس از رهگیری ناوگان کمک‌رسانی حامل فعالان و کمک‌های بشردوستانه عازم غزه توسط نیرو‌های اسرائیلی، فراخواند.

«خوزه مانوئل آلبارس» به شبکه تلویزیونی دولتی TVE گفت: «امروز کاردار اسرائیل را اینجا در مادرید فراخواندم» و افزود که ۶۵ شهروند اسپانیایی با این ناوگان سفر می‌کرده‌اند.

اسرائیل سال گذشته و پس از به رسمیت شناخته شدن دولت فلسطین توسط اسپانیا، سفیر خود در مادرید را فراخوانده بود.

منبع: خبرگزاری فرانسه

در پی فرو ریختن داربست‌های کلیسا در اتیوپی حداقل ۲۲ نفر کشته شدند