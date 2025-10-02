باشگاه خبرنگاران جوان - امروز پنجشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۱ میلیون و ۱۲۲ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۶۲ میلیون تومان
|ربع سکه
|۳۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۱ میلیون و ۱۲۲ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۴ میلیون و ۸۲۸ هزار تومان