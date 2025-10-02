امروز پنجشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۱۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز پنجشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۱ میلیون و ۱۲۲ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 
نیم سکه ۶۲ میلیون تومان 
ربع سکه  ۳۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
طلای ۱۸ عیار ۱۱ میلیون و ۱۲۲ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار ۱۴ میلیون و ۸۲۸ هزار تومان 
برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
خبرهای مرتبط
بالاترین رقم در ۱۴ سال گذشته
طلای جهانی باز هم رکورد شکست؛ هر اونس به مرز ۳۹۰۰ دلار نزدیک شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ مهرماه ۱۴۰۴
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ مهرماه ۱۴۰۴
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
نرخ حداقل حقوق=تورم سکه طلا=ثبات اقتصادی=ورشکستگی رانت خواران
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
رئیس بانک مرکزی میگه این بازار غیر قانونی است؟ چرا خیری شما و بانک مرکزی شاخص تون اینه؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
اینقدر اوضاع مملکت رها شده و غیر قابل کنترل هست که دیگه مردم هم توقع کاری از دولتمردان ندارن. یعنی نوعی حکمرانی در جهان ابدا کردیم که نمونه دیگری ندارد. کل دنیا در امور اقتصادی ما براحتی تاثیر دارن بجز دولتمردان خودمون. ترامپ بدخوابی بزنه به سرش دلار در بازار ما گران میشود.
۰
۵
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۳:۴۴ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
واقعا مسئولین این کشور اعجوبه ان. . دلار هم ۱۱۷ هزارتومن!
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پیمان اشراقی
۱۳:۲۴ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
سلام،

چرا سکه طرح جدید،
از سکه طرح قدیم،
گران تر است؟
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
سلام چون سلطانش فعلا گردن کلفت تره داداش
اینها باندی عمل میکنند هرسری ی باند بازی دستش میگیره
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴
تأثیر خروج اتباع بر روند اجاره‌بها تا چه اندازه بوده است؟
واریز سود سهام عدالت به اتمام رسید
قیمت منطقی هرکیلو مرغ گرم ۱۳۰ هزارتومان
بازار محصولات پروتئینی کی به آرامش می رسد؟
کشف ۷۰ مزرعه غیرمجاز استخراج رمز ارز در استان تهران+ فیلم
کشاورزان نگرانی بابت تامین بذر و کود سال جدید نداشته باشند/ حداقل قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید ۳۰ هزارتومان
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی کشور
صادرات تخم مرغ تا پایان سال به بیش از ۱۲۵ هزارتن می‌رسد
پذیرش دانشجوی بورسیه در رشته‌های دانشکده صنعت هواپیمایی از سال آینده
آخرین اخبار
قیمت شکر از نرخ‌های مصوب کمتر شده است
ترکیب پرتفوی بهینه، راهی برای مدیریت ریسک در بازار
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴
کشف ۷۰ مزرعه غیرمجاز استخراج رمز ارز در استان تهران+ فیلم
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی کشور
واریز سود سهام عدالت به اتمام رسید
بازار محصولات پروتئینی کی به آرامش می رسد؟
کشاورزان نگرانی بابت تامین بذر و کود سال جدید نداشته باشند/ حداقل قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید ۳۰ هزارتومان
پذیرش دانشجوی بورسیه در رشته‌های دانشکده صنعت هواپیمایی از سال آینده
قیمت منطقی هرکیلو مرغ گرم ۱۳۰ هزارتومان
تأثیر خروج اتباع بر روند اجاره‌بها تا چه اندازه بوده است؟
صادرات تخم مرغ تا پایان سال به بیش از ۱۲۵ هزارتن می‌رسد
ایران خواستار بازخواست رژیم صهیونیستی در اجلاس بین‌المللی ایکائو شد
تخصیص بیش از ۴۲ هزار سکه طلا در حراج هشتاد و ششم
استان تهران؛ صدرنشین مصرف بنزین کشور
تأکید معاون رئیس‌جمهور بر همکاری با کره جنوبی در حوزه هوشمندسازی دولت
تصمیم بانک مرکزی در مورد خسارات حادثه بندر شهید رجایی
افزایش دمای هوا در نواحی شمالی کشور از جمعه
تاخیر زنجیره‌ای در پرواز ایلام - تهران آسمان
پرداخت ۳ هزار و ۲۹۴ میلیارد تومان به سازمان‌های بیمه‌گر پایه درمان کشور
تحویل ۵۰.۲ میلیارد مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها
عبور ۱۰۲ هزار قطار کانتینری بین ایران و چین با فعال سازی جاده ابریشم
کشاورزان تنظیم و مدیریت آبیاری باغات را در دستور کار قرار دهند
سفیر قطر: آماده توسعه و تسهیل مبادلات تجاری و گمرکی با ایران هستیم
اسنپ بک چیزی به تحریم‌ها اضافه نمی‌کند
رشد ۲۰ درصدی صادرات کره از ابتدای سال
تحریم‌های ایران تنها بر روی کاغذ است/صادرات غیر نفتی ایران از تحریم‌ها مصون است+ فیلم
نیروگاه‌های تجدیدپذیر دارای درگاه آماری رسمی شدند
ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی پسته کشور ۸۳۳ هزار تن است
کشور‌های اروپایی پیش از تحریم‌ها هم تمایلی به مراوده نداشتند / قطر شریک خوبی برای ایران است+ فیلم