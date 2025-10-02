کاشت کلزا در ۶ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان میاندورود آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - فاطمه عباسپور مدیر شهرستان میاندورود با بیان اینکه کاشت کلزا در ۶ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان آغاز شده است، گفت: ۱۱۰۰ کیلوگرم انواع بذر کلزار، شامل ۹۰۰ کیلوگرم بذر ارقام زمستانه و ۲۰۰کیلوگرم بذر ارقام بهاره، تاکنون در سطح شهرستان توزیع شده است.
او افزود: پیشبینی میشود سطح کاشت شهرستان به ۱۹۰۰ هکتار افزایش یابد و تولید کل این کشت به حدود ۳۵۰۰ تن برسد. این اقدام به منظور افزایش تولید و بهرهوری در زمینه کشاورزی در شهرستان میاندورود انجام میشود.
عباسپور گفت: جهاد کشاورزی با رعایت اصول علمی و بهترین شیوههای کشت، در تلاش است تا شرایط مناسبی برای کشاورزان فراهم آورد و به بهبود وضعیت کشاورزی در این منطقه کمک کند. امید است با این طرح، تولید محصولات کشاورزی در شهرستان افزایش یابد و مزارع منطقه به بهترین نحو مدیریت شود.