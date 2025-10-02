رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اقدامات شهرداری در جریان جنگ ۱۲ روزه، خواستار توجه دولت و مجلس به مطالبات مالی مدیریت شهری و ضرورت لحاظ آنها در فرآیند بودجهریزی کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران در سومین روز از برگزاری هفتاد و ششمین اجلاس روسای شوراهای اسلامی مراکز استان‌ها با اشاره به نقش شهرداری‌ها در مدیریت بحران‌های شهری، اظهار کرد: ما از دولت مطالبات قابل توجهی داریم که تاکنون پاسخ مناسبی دریافت نشده است.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و آسیب‌های ناشی از آن، گفت: در آن شرایط، آبروی کشور در خطر بود؛ در نتیجه شورا و شهرداری تهران به‌ صورت مستقل وارد عمل شدند و با تصویب اقدامات لازم، فرآیند شهرسازی را به‌ گونه‌ای مدیریت کردند که شأن ملی حفظ شود.

چمران افزود: در جریان این بحران، بیش از ۲۰۰ واحد مسکونی در تهران تخریب شد و بالغ بر ۸ هزار واحد آسیب دید. تمامی مراحل بازسازی و ساماندهی این واحدها توسط شهرداری و با تصویب شورا انجام شد، بدون آنکه حتی یک ریال از دولت بابت این اقدامات دریافت شده باشد.

وی همچنین به استقرار حدود ۲۰۰ نفر از آسیب‌دیدگان در هتل‌ها اشاره کرد و تاکید کرد: این خدمات نیز بدون حمایت مالی دولت صورت گرفته است.

رئیس شورای شهر تهران با انتقاد از بی‌توجهی به نقش شهرداری‌ها در مدیریت بحران، خواستار توجیه نمایندگان مجلس شد تا در زمان تدوین و تصویب بودجه سالانه کشور، مطالبات شهرداری‌ها نیز به‌ طور جدی لحاظ شود.

وی تأکید کرد: مدیریت شهری در شرایط بحرانی نباید بی‌پشتوانه باقی بماند و حمایت‌های مالی دولت باید متناسب با مسئولیت‌های اجرایی شهرداری‌ها تنظیم شود.

منبع: شورای شهر