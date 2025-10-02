کارشناس بازار سرمایه گفت: ترکیب پرتفوی بهینه در شرایط کنونی می‌تواند بین سهام بزرگ بازار و صندوق‌های طلا تقسیم شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - زهرا عرب کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: روز گذشته بازار در شرایطی آغاز شد که عوامل متعددی می‌توانست بر روند معاملاتی مؤثر باشد با این حال، آنچه در عمل مشاهده شد، حضور پرقدرت نقدینگی و رفتار پول‌های بی‌باک بود که بار دیگر مسیر بازار را به سمت مثبت تغییر داد. در واقع بازار نشان داد که کف معناداری در کوتاه‌مدت ندارد و سرمایه‌های جدید خارج از بدنه سنتی بازار همچنان مایل به ریسک‌پذیری و خرید در قیمت‌های فعلی هستند.

او افزود: شاخص کل در نیمه اول بازار با فشار عرضه منفی شد، اما در ادامه تقاضا به سرعت بازگشت و بسیاری از لیدر‌های بزرگ (خودرویی، پالایشی، فولادی، پتروشیمی و صندوق‌های اهرمی) به رنج مثبت رسیدند.

ارزش معاملات نسبت به میانگین دو هفته اخیر حدود ۴۰٪ رشد داشت که نشان از چرخش قوی پول به سمت سهم‌های بزرگ دارد؛ خروج پول حقیقی در حدود ۷۰۰ میلیارد تومان ثبت شد، اما در مقابل ورود سنگین حقوقی‌ها و صندوق‌ها موجب حفظ توازن بازار شد.

او تاکید کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که ماه اکتبر برای بازار‌های جهانی و منطقه‌ای ماه پرریسکی است؛ بنابراین معامله‌گران باید سناریو‌های محتاطانه‌تری در نظر بگیرند، اما در سمت مقابل، نرخ دلار نیمایی و آزاد فعلاً محرک بنیادی اصلی برای حفظ جریان تقاضاست.

گزارش‌های ماهانه و وضعیت بنیادی

او گفت: بیش از ۲۵۰ نماد شرایط مناسبی برای خرید دارند، در حالی که در مقاطع نزولی این عدد به زیر ۵۰ می‌رسید؛ از منظر بنیادی، صنایع بزرگ صادراتی (فولاد، پتروشیمی) به دلیل رشد دلار موثر همچنان جذاب‌اند، اما در میان‌مدت شرکت‌های کوچک و متوسط با P/E پایین و گزارش‌های شهریور مطلوب می‌توانند بازدهی بالاتری داشته باشند.

او در خصوص تقسیم‌بندی سه‌گانه بازار بیان کرد: گروه لیدرها: شامل ۵۰ سهم برتر از نظر حجم معاملات و نماد‌های اهرمی. نقدینگی اصلی در این گروه جریان دارد؛ گروه میانی: نماد‌های کوچک و متوسط با گزارش‌های قوی و اصلاح قیمتی مناسب. انتظار بازدهی معقول، اما نه جهشی است و گروه سوم: نماد‌های کم‌حجم و جامانده که فعلاً در اولویت پول هوشمند نیستند.

او افزود:، اما در کل بازار همچنان تحت حمایت ورود پول‌های بیرونی است و نگرانی از ریزش شدید در مقطع فعلی منطقی به نظر نمی‌رسد؛ ترکیب پرتفوی بهینه در شرایط کنونی می‌تواند بین سهام بزرگ بازار و صندوق‌های طلا تقسیم شود؛ سرمایه‌گذاران باید از رفتار هیجانی در صف‌های خرید و فروش پرهیز کنند و بیشتر بر مبنای گزارش‌های بنیادی و مدیریت ریسک حرکت کنند.

