عملیات اجرایی پروژه برق‌رسانی به مجتمع بندری نگین بوشهر روز پنجشنبه به دستور وزیر راه و شهرسازی با حضور استاندار و نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ پروژه برق‌رسانی به مجتمع بندری نگین به‌عنوان یکی از مهمترین طرح‌های زیربنایی بندری در جنوب کشور با اعتبار ۱۵ هزار میلیارد ریال و در مدت زمان ۲۴ ماه اجرا خواهد شد.

ایجاد زیرساخت برای تأمین برق پایدار، یکی از مهمترین مؤلفه‌های جلب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله صنایع پشتیبان، انبارداری، لجستیک و حمل‌ونقل برای مجتمع بندری نگین است، و اجرای این پروژه می‌تواند چشم‌انداز روشنی برای توسعه فعالیت‌های بندری و سرمایه‌گذاری در این مجتمع باشد و اجرای این طرح در واقع تضمینی برای افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی محسوب می‌شود.

این مجتمع به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی و ظرفیت‌های فراوان، از مهمترین قطب‌های توسعه دریامحور در استان بوشهر به شمار می‌رود و تأمین برق پایدار می‌تواندزمینه لازم برای جهش فعالیت‌های بندری و اقتصادی در آن را فراهم کند.

پیش‌بینی و پاسخگویی به نیازهای آتی ناشی از افزایش فعالیت‌های بندری، افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق و ارتقای پدافند غیرعامل از دیگر اهداف اجرای این پروژه است که در کنار آن، امکان پشتیبانی از فعالیت‌های صادراتی و وارداتی نیز بیش از گذشته فراهم خواهد شد.

منبع ایرنا

برچسب ها: برق رسانی ، وزیر راه
خبرهای مرتبط
تأمین برق دائم بزرگترین شهرک شیلاتی کشور با فرمان وزیر نیرو در دستور کار قرار گرفت
معاون وزیر علوم :
سال تحصیلی جدید حضوری نیمه دوم مهرماه آغاز می شود
وزیر راه و شهرسازی:
اقتصاد دریا محور از اولویت‌های دولت چهاردهم است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اقتصاد دریا محور از اولویت‌های دولت چهاردهم است
آغاز عملیات اجرایی پروژه برق‌رسانی مجتمع بندری نگین بوشهر با دستور وزیر راه
آخرین اخبار
آغاز عملیات اجرایی پروژه برق‌رسانی مجتمع بندری نگین بوشهر با دستور وزیر راه
اقتصاد دریا محور از اولویت‌های دولت چهاردهم است
بورسیه دانشجویان ‌هوانوردی ‌از سر گرفته شد‌/ بازنگری ساختاری پس از ۱۴