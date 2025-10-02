باشگاه خبرنگاران جوان _ پروژه برق‌رسانی به مجتمع بندری نگین به‌عنوان یکی از مهمترین طرح‌های زیربنایی بندری در جنوب کشور با اعتبار ۱۵ هزار میلیارد ریال و در مدت زمان ۲۴ ماه اجرا خواهد شد.



ایجاد زیرساخت برای تأمین برق پایدار، یکی از مهمترین مؤلفه‌های جلب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله صنایع پشتیبان، انبارداری، لجستیک و حمل‌ونقل برای مجتمع بندری نگین است، و اجرای این پروژه می‌تواند چشم‌انداز روشنی برای توسعه فعالیت‌های بندری و سرمایه‌گذاری در این مجتمع باشد و اجرای این طرح در واقع تضمینی برای افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی محسوب می‌شود.



این مجتمع به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی و ظرفیت‌های فراوان، از مهمترین قطب‌های توسعه دریامحور در استان بوشهر به شمار می‌رود و تأمین برق پایدار می‌تواندزمینه لازم برای جهش فعالیت‌های بندری و اقتصادی در آن را فراهم کند.

پیش‌بینی و پاسخگویی به نیازهای آتی ناشی از افزایش فعالیت‌های بندری، افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق و ارتقای پدافند غیرعامل از دیگر اهداف اجرای این پروژه است که در کنار آن، امکان پشتیبانی از فعالیت‌های صادراتی و وارداتی نیز بیش از گذشته فراهم خواهد شد.

