باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در حالی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، این هفته طرحی ادعایی برای پایان جنگ غزه و مسیری احتمالی برای تشکیل دولت فلسطین اعلام کرد، ساکنان کرانه باختری شاهد اقدامات عملی رژیم صهیونیستی برای نابودی این آرزو هستند.
در نزدیکی رامالله، بولدوزرهای اسرائیلی تحت محافظت نظامیان، در حال احداث جادههای جدید برای شهرکهای یهودینشین هستند. این اقدامات، زمینهای اطراف روستای بیتعور الفوقا را قطعهقطعه کرده و موانع جدیدی برای تردد فلسطینیان ایجاد میکند.
اشرف سماره، عضو شورای روستا، به رویترز گفت: «هدف از این کار، جلوگیری از دسترسی و استفاده ساکنان از این زمینها است.» وی هشدار داد این اقدام، روستاها و جوامع مسکونی را در محدودههای سکونتشان محبوس خواهد کرد.
هر جاده جدیدی که تردد شهرکنشینان یهودی را آسانتر میکند، موانع تازهای برای فلسطینیان در دسترسی به شهرهای مجاور، محل کار و زمینهای کشاورزی ایجاد مینماید.
در حالی که چندین کشور بزرگ اروپایی از جمله انگلیس و فرانسه در سپتامبر به فهرست رو به رشد کشورهای به رسمیتشناسنده دولت فلسطین پیوستند، شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری تحت دولت نخستوزیر نتانیاهو با سرعتی فزاینده در حال گسترش هستند.
فلسطینیان و اکثر کشورهای جهان این شهرکها را بر اساس حقوق بینالملل غیرقانونی میدانند؛ اما اسرائیل آن را رد میکند.
هاگیت اوفران، از گروه فعالان صلح اسرائیلی «پیس ناو»، احداث جادههای جدید در اطراف بیتعور الفوقا و فرارت از آن را تلاش اسرائیل برای کنترل زمینهای بیشتر فلسطینی خواند و گفت: «آنها این کار را برای ایجاد واقعیتهای عینی روی زمین انجام میدهند. تا جایی که قدرت دارند، پول خرج خواهند کرد.»
وی افزود اسرائیل از زمان حملات اکتبر ۲۰۲۳ حماس، هفت میلیارد شکِل (۲.۱۱ میلیارد دلار) برای ساخت جاده در کرانه باختری تخصص داده است.
شهرکهای اسرائیلی که از زمان اشغال کرانه باختری در جنگ ۱۹۶۷ گسترش یافتهاند، عمیقاً در این سرزمین نفوذ کرده و توسط شبکه جادهها و سایر زیرساختهای تحت کنترل اسرائیل پشتیبانی میشوند.
گروه حقوق بشر اسرائیلی «بتسلم» در سال ۲۰۰۴ این شبکه جادهها و راههای انحرافی به شهرکها را «رژیم تبعیضآمیز جادهای اسرائیل» توصیف کرد.
پیش از اعلام طرح ترامپ، نتانیاهو با تأیید پروژه گسترش ساختوساز بین شهرک معاله آدومیم و بیتالمقدس ماه گذشته اعلام کرد: «هرگز یک دولت فلسطینی وجود نخواهد داشت.»
اوفران در تحلیل نهایی خود گفت: «اسرائیل در حال ایجاد زیرساخت برای جذب یک میلیون شهرکنشین جدید به کرانه باختری است. بدون جاده، آنها نمیتوانند این کار را انجام دهند. با وجود جاده، در نهایت شهرکنشینان به طور طبیعی خواهند آمد.»
منبع: رویترز