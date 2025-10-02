رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: درگذشت ‎جین_گودال بانوی دانشمند و فعال پرآوازه محیط زیست که عمر خود را برای حفاظت از طبیعت صرف کرد، موجب خسران جامعه محیط زیست جهانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «درگذشت ‎#جین_گودال بانوی دانشمند و فعال پرآوازه محیط زیست که عمر خود را برای حفاظت از طبیعت صرف کرد، موجب خسران جامعه محیط زیست جهانی است.

آموزه‌های ایشان برای صلح و آشتی با طبیعت و مخلوقات زمین، ماندگار و الهام بخش دلسوزان محیط زیست در سرتاسر جهان است.

‏این جمله جین گودال در اوج ناملایمات همواره پیش چشم من است:
وقتی تصویر کامل از ‎#محیط_زیست را ببینیم ممکن است احساس ناامیدی و درماندگی کنیم، اما وقتی بفهمیم حتی کار‌های کوچک وقتی جمع شوند می‌توانند تغییر بزرگی ایجاد کنند می‌توانیم اقدام کنیم تا دنیا را به جای بهتری تبدیل کنیم.»

برچسب ها: محیط زیست ، فعال محیط زیست
خبرهای مرتبط
گله‌ی قوچ و میش ارمنی در ارتفاعات لرستان + فیلم
مرگ تلخ دو توله خرس قهوه‌ای در برخورد با قطار در کوه خرسی مرودشت
هشدار اداره کل محیط زیست؛ به لاشه فوک‌ها دست نزنید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز صدور گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ ساله/ امکان تمدید و تغییر تاریخ اعزام سربازی با درخواست متقاضی
هوش مصنوعی، زبان اشاره و آینده ناشنوایان در ایران
انهدام باند کلاهبرداری در تهران
رعایت استاندارد‌ها و تأمین منابع آب، شرط حیاتی پیشگیری از حریق در تهران/ توسعه شیر‌های هیدرانت در مناطق پایتخت
کمبود ۳۲۰۰ نفری نیرو در یگان حفاظت محیط زیست براساس چارت مصوب
هوای ناسالم پایتخت برای گروه‌های حساس
بهداشت روان در بحران؛ شناخت و درمان اختلال اضطراب اجتماعی + فیلم
چمران: شهرداری‌ها در بحران‌ها بی‌پشتوانه عمل می‌کنند
پیام شینا انصاری درپی درگذشت ‎جین_گودال بانوی دانشمند و فعال پرآوازه محیط زیست
جاده چالوس یکطرفه می‌شود
آخرین اخبار
جاده چالوس یکطرفه می‌شود
اگر فرزندتان علاقه‌ای به ازدواج ندارد اجبار نکنید
پیام شینا انصاری درپی درگذشت ‎جین_گودال بانوی دانشمند و فعال پرآوازه محیط زیست
بهداشت روان در بحران؛ شناخت و درمان اختلال اضطراب اجتماعی + فیلم
چمران: شهرداری‌ها در بحران‌ها بی‌پشتوانه عمل می‌کنند
انهدام باند کلاهبرداری در تهران
آغاز صدور گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ ساله/ امکان تمدید و تغییر تاریخ اعزام سربازی با درخواست متقاضی
رعایت استاندارد‌ها و تأمین منابع آب، شرط حیاتی پیشگیری از حریق در تهران/ توسعه شیر‌های هیدرانت در مناطق پایتخت
کمبود ۳۲۰۰ نفری نیرو در یگان حفاظت محیط زیست براساس چارت مصوب
هوای ناسالم پایتخت برای گروه‌های حساس
هوش مصنوعی، زبان اشاره و آینده ناشنوایان در ایران
خطوط توسعه‌ای، ۱۷۰ کیلومتر به طول خطوط مترو تهران اضافه می‌کند
هوای تهران ناسالم شد؛ ۲ ایستگاه در وضعیت خطرناک
بازپس‌گیری ۶۵۰۰ هکتار از اراضی شمیرانات توسط منابع طبیعی
ارائه بیش از ۸۴۰ خدمت امدادی توسط نیرو‌های عملیاتی شبکه امدادونجات کشور
لزوم دست کشیدن از انسانی که لایق محبت شما نیست + فیلم
ضرورت هم‌افزایی رسانه‌ای و فرهنگی در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی
سازمان بازرسی بر اجرای سیاست‌های کلی نظام نظارت دارد
دستور وزیر رفاه برای بهره‌مندی از ظرفیت موسسات مردم‌نهاد در حوزه بهزیستی
زنان سالمند تنها شناسایی می‌شوند
نصب تندیس شهید بابایی در ورودی تهران، پاسداشت قهرمانان همیشه زنده
موتور سیکلت سواران رکورد داران تصادفات هفته اول مهر ماه
کمپین «تهران از نو» مسیرهای گردشگری پایتخت را معرفی کرد
اهمیت ثانیه‌ها در لحظه نجات فرد حادثه دیده + فیلم
تمهیدات ترافیکی ویژه مراسم شهادت سید حسن نصرالله در پایتخت اعلام شد
همکاری‌های بین‌المللی، کلید ارتقای کیفیت زندگی سالمندان ایران است
تدوین برنامه‌های اجرایی برای تأمین کالا‌های اساسی مردم در شرایط بحران ضروری است