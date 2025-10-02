رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: درگذشت ‎جین_گودال بانوی دانشمند و فعال پرآوازه محیط زیست که عمر خود را برای حفاظت از طبیعت صرف کرد، موجب خسران جامعه محیط زیست جهانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «درگذشت ‎#جین_گودال بانوی دانشمند و فعال پرآوازه محیط زیست که عمر خود را برای حفاظت از طبیعت صرف کرد، موجب خسران جامعه محیط زیست جهانی است.

آموزه‌های ایشان برای صلح و آشتی با طبیعت و مخلوقات زمین، ماندگار و الهام بخش دلسوزان محیط زیست در سرتاسر جهان است.

‏این جمله جین گودال در اوج ناملایمات همواره پیش چشم من است:

وقتی تصویر کامل از ‎#محیط_زیست را ببینیم ممکن است احساس ناامیدی و درماندگی کنیم، اما وقتی بفهمیم حتی کار‌های کوچک وقتی جمع شوند می‌توانند تغییر بزرگی ایجاد کنند می‌توانیم اقدام کنیم تا دنیا را به جای بهتری تبدیل کنیم.»