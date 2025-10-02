باشگاه خبرنگاران جوان - فروردین در واکنش به صادر نشدن روادید برای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان و چند عضو دیگر فدراسیون فوتبال ایران جهت حضور در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶، گفت: این اقدام مغایر با قوانین بین‌المللی ورزش و اصول فیفا است و به نوعی «تسویه‌حساب سیاسی» تعبیر می‌شود؛ همچنین طبق تضمینی که آقای اینفانتینو در مسابقات کافا به تیم ملی فوتبال ایران و مربیان و بازیکنان داده بود، بدعهدی و به نوعی جسارت آشکارا به شمار می‌آید.

وی با تاکید بر اهمیت فوتبال به عنوان ابزاری برای ایجاد صلح، دوستی و تقویت روحیه پهلوانی و ورزشی، گفت: فیفا باید برای حفظ اصول بین‌المللی و عدالت در ورزش، فوری به این موضوع فوری ورود کند. عدم برخورد فیفا مغایر قوانین بین‌المللی فوتبال و ورزش است.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس با بیان اینکه آمریکا با این رفتار تبعیض‌آمیز عملاً وجهه جام جهانی۲۰۲۶ را زیر سؤال برده است، گفت: این موضع گیری آمریکا در جهت تضعیف روح ورزش است و قطعا جوامع بین المللی در برابر این عمل واکنش نشان خواهند داد. انتظار می‌رود که جامعه فوتبال و شخص اینفانتینو به ماجرا ورود کند و اجازه ندهند در حق فوتبال ایران ظلم شود.

فروردین با بیان اینکه دیپلماسی ورزش در حوزه فوتبال بسیار قوی عمل کرده است، ادامه داد: مسئولان کشورمان برای حضور تیم فوتبال ایران در مجامع بین المللی تمام اقدامات لازم را انجام داده‌اند با این حال عهدشکنی صورت گرفته که باید جوامع بین المللی و حقوقی در حوزه ورزش به این اقدام تبعیض آمیز ورود کنند.

وی با تاکید بر اینکه مقصر اصلی آمریکاست، گفت: ممانعت از حضور کشوری در مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ و وتو آن، خلاف قوانین بین المللی است و آمریکا را مقصر این اقدام مغایر قوانین بین المللی می‌دانیم.

فروردین خاطر نشان کرد: انتظار می‌رفت با توجه به تضمینی که رئیس فیفا به اعضای تیم ملی ایران برای صدور ویزا داده بود، این اتفاق رخ نمی‌داد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد اراده جهانی برای مقابله با این اقدام بسیار ضعیف است؛ فیفا نباید اجازه دهد اصول ورزش و عدالت بین‌المللی زیر پا گذاشته شود.