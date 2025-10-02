عبدالصمد ابراهیمی وکیل حقوقی به بررسی محرومیت استقلال از ۲ پنجره نقل و انتقالاتی از سوی فیفا پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه استقلال به دلیل فسخ غیرموجه قرارداد منتظر محمد، هافبک عراقی سابق خود، از سوی فیفا با محرومیت ۲ پنجره نقل‌وانتقالاتی مواجه شد.

عبدالصمد ابراهیمی وکیل حقوقی درباره اینکه استقلال شانسی برای رفع این محرومیت دارد در صفحه شخصی خود نوشت: «با عنایت به مقررات الزام‌آور فیفا در باب «فسخ غیرموجه قرارداد» و به ویژه مواد مندرج در Regulations on the Status and Transfer of Players (بالاخص مواد ۱۳ الی ۱۷)، وضعیت باشگاه استقلال در پرونده منتظر محمد واجد خصیصه بارز قصور قراردادی و نقض تعهدات ثبت و اجرای قرارداد تلقی می‌شود. مکاتبه رسمی بازیکن مبنی بر اعلام خروج از فهرست و هشدار نسبت به تبعات حقوقی، در واقع هشداری اولیه و مهلت ضمنی برای جبران یا پاسخ بوده است که از سوی باشگاه مسکوت مانده و بدین‌سان عنصر «سکوت مؤثر» به عنوان اماره پذیرش فسخ غیرموجه در نظر کمیته حل اختلاف فیفا قابل احراز شده است.

علاوه بر آن، استعلام فیفا از فدراسیون ایران که متضمن تأیید عدم ثبت قرارداد بوده، جنبه اثباتی مضاعفی برای فقدان مبنای قانونی ادامه همکاری محسوب می‌شود و عملاً شاکله دفاع را از استقلال سلب می‌نماید؛ زیرا هم از حیث «اثبات قامت قراردادی» و هم از منظر «اهلیت اجرای تعهد»، سند و مدرک متقابل در کار نیست.

در مرحله آتی، و حتی در فرض طرح دعوا یا تجدیدنظرخواهی نزد CAS ساختار دفاعیه استقلال به سبب فقدان مستندات مثبت، با مانع جدی مواجه است؛ چرا که ممنوعیت ۲ پنجره نقل و انتقال، طبق رویه ثابت CAS و فیفا، ماهیتی شبه‌انضباطی، اما در عین حال غیرقابل تعلیق دارد و به صرف توافق یا رضایت متأخر بازیکن قابل رفع نیست، مگر از رهگذر اثبات عدم مسئولیت باشگاه در وقوع فسخ یا اثبات بطلان تصمیم اولیه بر پایه ایراد شکلی شدید.

بدین‌سان با توجه به استقرار رأی و فقدان عوامل مخدوش‌کننده آن، این ممنوعیت تا پنجره تابستانی ۲ فصل آینده استمرار خواهد داشت و آثار سنگینی بر توازن فنی باشگاه در لیگ و رقابت‌های قاره‌ای برجای خواهد گذاشت، بی‌آنکه ابزار اجرایی مؤثری برای رفع آن در اختیار مدیریت کنونی قرار گیرد. سمیعی در دوران مدیریتش بار‌ها قرارداد‌ها را فسخ کرد و البته تعدد پرونده‌های فسخ در رای اخیر فیفا هم مورد تأکید قرار گرفته و سوابق استقلال در این امر مزید بر علت شده تا محروم شود. استقلالی‌ها با بقای این رای تا تابستان ۱۴۰۶ نمی‌توانند بازیکن جدیدی جذب کنند.»