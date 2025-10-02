فرمانده انتظامی کهگیلویه از کشته شدن یک جوان در تیراندازی غیر مجاز در مراسم عروسی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، سیده مریم پیروزان_ سرهنگ سید محمد موسوی فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه در خصوص جزئیات این خبر بیان کرد. در پی اعلام به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی منجر به فوت در یکی از روستاهای شهرستان کهگیلویه بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس در بررسیهای اولیه مطلع شدند در مراسم عروسی فردی به هنگام شادی با اسلحه کلاش غیر مجاز تیراندازی و منجر به قتل یک نفر و مجروحیت دو نفر دیگر از افراد حاضر در مراسم شده است.

فرمانده انتظامی کهکیلویه در ادامه این گزارش گفت: با تلاش ماموران و با همکاری تعدادی از معتمدان و ریش سفیدان محلی در این راستا تعداد پنج نفر از افرادی که اقدام به تیر اندازی نمودند را به مرجع قضائی معرفی و دو قبضه اسلحه را نیز کشف کردند.

موسوی با بیان اینکه پرونده قضایی تشکیل شده است، تصریح کرد: پلیس تاکید ویژه‌ای بر فرهنگ سازی آموزش و همکاری سایر نهادها و دستگاه های مسئول داشته و بر این باور است که میتوان رسوم پسندیده را جایگزین رسم غلط و خطرناک تیراندازی در جشنها و مراسم های عروسی کرد که امیدواریم با همکاری آگاهانه مردم شاهد آرامش مطلوب در مراسمات شادی

و پیشگیری از وقوع قتلهای ناشی از تیراندازی در جشن ها باشیم.