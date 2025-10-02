باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، اعلام کرد: به دلیل حجم سنگین ترافیک در محور چالوس، آزادراه تهران-شمال و کرج چالوس، تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ امروز (۱۰ مهرماه) از مرزنآباد به سمت تهران ممنوع اعلام میشود.
وی افزود: همچنین از ساعت ۱۷:۰۰ امروز، مسیر از محدوده پل زنگوله به سمت مرزنآباد به صورت یکطرفه برای تخلیه بار و روانسازی ترافیک خواهد بود.
جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به اهمیت همکاری رانندگان تاکید کرد که با رعایت قوانین و محدودیتهای ترافیکی، شاهد کاهش مشکلات ترافیکی در این محور خواهیم بود.
پلیس راه از شهروندان تقاضا دارد جهت سفرهای خود برنامهریزی دقیق داشته باشند و در صورت امکان از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.