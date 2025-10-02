رئیس مرکز ملی فرش کشور گفت:سند تحول فرش دستباف در دست تدوین است چرا که فرش دستباف شناسنامه و نشان ایرانی است و در زنجیره ارزش، فروش و صادرات فرش بسیار مهم است.

باشگاه خبرنگاران جوان -‌زهرا کمانی رئیس مرکز ملی فرش کشور در نشست کارگروه بررسی مسائل و مشکلات فرش دستباف آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه آذربایجان و تبریز قلب تپنده فرش دستباف کشور است گفت:سند تحول فرش دستباف در دست تدوین است چرا که فرش دستباف شناسنامه و نشان ایرانی است و در زنجیره ارزش، فروش و صادرات فرش بسیار مهم است.

وی پیمان سپاری در حوزه فرش دستباف را یکی از مشکلات در حوزه صادرات دانست و گفت:بیمه قالیبافان یکی از مهمترین دغدغه‌های ما در مرکز ملی فرش است و سعی داریم ردیف بودجه حذف شده از سال ۹۶ را اضافه کنیم و در بودجه سال آینده اعلام کنیم.

کمانی حضور ایران در شرکت‌ها و سکو‌های اینترنتی به دلیل اعمال تحریم‌ها را غیرممکن برشمرد و افزود:ما بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار صادرات فرش داریم که از مبادی غیررسمی انجام می‌شود.

رئیس مرکز ملی فرش کشور از برگزاری سی و دومین نمایشگاه فرش دستباف در آینده نزدیک خبر داد و گفت:رقیبان ما در حوزه فرش در دنیا مجهز به فناوری‌های روز هستند به همین جهت ما هم باید فناوری روز را در این هنر صنعت به کار گیریم.

بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی هم با ابراز خرسندی از تعیین تکلیف ساختار و جایگاه مرکز ملی فرش کشور گفت: ۱۰ زنجیره ارزش، اولویت حمایت و پیگیری داریم از جمله فرش دستباف تبریز است که بسته حمایتی در استان تدوین شده است و انتظار داریم برای ارتقای تاب آوری که نیازمند تقویت بازاریابی متناسب با بازار‌های جهانی باشد عمل کنیم.

سرمست حمایت از تولید کنندگان و بافندگان از طریق تسهیلات مالی توسط دولت را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت:موضوع بیمه قالیبافان هم یکی دیگر از خواسته‌های ما است که امید داریم مسیر قانون گذاری خود را طی کرده و در بودجه سال آینده جای گذاری شود.

وی ایجاد مراکز آموزش تخصصی فرش در مراکز فنی و حرفه‌ای، استفاده از فناوری‌های به روز و برگزاری نمایشگاه‌های بین المللی فرش، توسعه پیوند فرش با گردشگری فرهنگی، دیپلماسی اقتصادی برای رفع موانع و دستیابی به بازار‌های جهانی را از مهمترین درخواست‌ها در بسته حمایتی استان از مرکز ملی فرش کشور برشمرد.

مریم عبداللهی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی گفت: فرش تبریز روایتگر هنر، صبر و ذوق مردمان آذربایجان است فرش تبریز نه تنها زینت بخش منازل شده بلکه شکوه فرهنگ و هنر ایرانیان را در دنیا صدا می‌زند.

صدیقی نماینده مردم تبریز اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از محل صادرات هنر صنعت فرش ارز خوبی برای کشور حاصل می‌شد اما امروزه نیازمند تسهیل گری توسط دولت هستیم گفت:در خصوص بیمه قالیبافان متاسفانه امروزه بسیاری از قالیبافان در صف نام نویسی بیمه تامین اجتماعی هستند که باید در حل این مشکل تمامی تلاش خود را بکار بگیریم.

ژائله رئیس اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه دو مشکل اساسی در صنعت فرش داریم که قسمتی دولتی و قسمتی مربوط به بخش خصوصی است گفت:از آن جایی که ماده اولیه فرش دستباف بسیار گران است بازار پسند نیست از طرفی هم باید طرح‌های بازار پسند ارائه کنیم تا شاهد رشد و رونق بازار فرش باشیم.

گفتنی است نشست کارگروه بررسی مسائل و مشکلات فرش دستباف استان با تصویب بسته حمایتی از این هنر صنعت در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد و در این جلسه تعدادی از روسای تشکل‌های فرش دستبافت استان مشکلات موجود در بخش‌های مالیات، بیمه، صادرات و تسهیلات در صنعت فرش را بیان داشتند.

