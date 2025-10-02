هفته سوم لیگ برتر فوتسال زنان با پیروزی پرگل تیم استقلال تهران به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته سوم لیگ برتر فوتسال زنان پنجشنبه، دهم مهر با برگزاری ۶ دیدار پیگیری شد و تیم‌های استقلال تهران، پالایش نفت آبادان، مس کرمان، فولاد هرمزگان، ایران زمین ملارد و گلبرگ تاکستان مقابل رقبای خود به برتری رسیدند.

شاگردان شهناز یاری در استقلال امروز به مصاف پالایش نفت اصفهان رفتند و با نتیجه هفت بر یک به پیروزی رسیدند. مارال ترکمان در این بازی برای استقلال چهار بار گلزنی کرد.

پالایش نفت آبادان هم که صدرنشین لیگ است در مصاف با ملی حفاری اهواز با نتیجه چهار بر یک به پیروزی دست پیدا کرد.

نتایج هفته سوم لیگ فوتسال زنان به شرح زیر است:

استقلال تهران ۷ - ۱ پالایش نفت آبادان

پالایش نفت آبادان ۴ - ۱ ملی حفاری اهواز

مس کرمان ۵ - صفر سپاهان اصفهان

فولاد هرمزگان ۲ - صفر مس رفسنجان

نماینده خراسان رضوی صفر - ۲ ایران زمین ملارد

نفت امیدیه ۱ - ۳ گلبرگ تاکستان