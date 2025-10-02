سازمان عفو بین الملل از اتحادیه فوتبال اروپا و فدراسیون بین المللی فوتبال خواست تا تیم‌های فوتبال رژیم صهیونیستی را از حضور در رقابت‌های بین المللی منع کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نامه سازمان عفو بین المللی نوشته شده است با توجه به جنایت دو ساله اسرائیل در نوار غزه، هر چه سریعتر یوفا و فیفا در این مورد اقدام کنند.

این نامه خطاب به آلکساندر چفرین رئیس یوفا و جانی اینفانتینو رئیس فیفا نوشته شده و در متن آن که به امضای اگنس کالامارد رئیس سازمان عفو بین المللی رسیده، آمده است: با توجه به قانون ۶۴.۲ اسناسنامه فیفا، این نهاد باید در برابر جنایات اسرائیل واکنش نشان دهد.

این در حالیست که رسانه‌ها نوشتند امروز شورای فیفا تشکیل جلسه می‌دهد، اما با نفوذ لابی‌های صهیونیستی و دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ظاهرا موضوع رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی از دستور کار حذف شده است! هر چند دستور جلسه هنوز رسما منتشر شده است.

برچسب ها: سازمان عفو بین المللی ، فیفا ، یوفا
