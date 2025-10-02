کرملین: آمریکا هنوز به پیشنهاد ما درباره پیمان استارت نو پاسخ نداده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که ایالات متحده هنوز به پیشنهاد مطرح‌شده توسط روسیه در مورد پیمان استارت نو پاسخ نداده است و افزود که واشنگتن به مسکو گفته است دونالد ترامپ «شخصاً به این ابتکار عمل پاسخ خواهد داد.»

پسکوف در ادامه با اشاره به جنگ در اوکراین گفت که تمامی زیرساخت‌های ایالات متحده و ناتو همچنان برای انتقال اطلاعات به کی‌یف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سخنگوی کرملین در مورد موضوع استفاده اتحادیه اروپا از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای کمک به اوکراین تأکید کرد که اگر کار به اینجا بکشد، این اقدام «بی‌پاسخ نخواهد ماند» و افزود که مسئولان چنین اقدامات «غیرقانونی» پاسخگو خواهند شد.

پیمان استارت جدید در سال ۲۰۱۰ توسط باراک اوباما و دیمیتری مدودف، روسای جمهور وقت امضا شد، یک سال بعد لازم‌الاجرا شد و در سال ۲۰۲۱ پس از روی کار آمدن جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به مدت پنج سال دیگر تمدید شد.

در سال ۲۰۲۳، پوتین مشارکت روسیه را به حالت تعلیق درآورد، اما مسکو اعلام کرد که همچنان به رعایت محدودیت‌های کلاهک ادامه خواهد داد. پوتین این ماه پیشنهاد خود را برای حفظ محدودیت‌های این پیمان ارائه داد، زیرا اوکراین تلاش می‌کند ترامپ را متقاعد کند که به دلیل حمله فوریه ۲۰۲۲ به اوکراین تحریم‌های شدیدتری علیه روسیه اعمال کند.

روسیه و ایالات متحده تاکنون بزرگترین زرادخانه‌های هسته‌ای جهان را دارند. پیمان استارت جدید تعداد کلاهک‌های هسته‌ای استراتژیک مستقر را به ۱۵۵۰ و تعداد وسایل نقلیه تحویل - موشک‌ها، زیردریایی‌ها و هواپیما‌های بمب‌افکن - را به ۷۰۰ کلاهک از هر طرف محدود می‌کند.

فرانسه و انگلیس که عضو پیمان استارت جدید یا پیمان‌های پیشین آن نبودند، زرادخانه‌های بسیار کوچک‌تری دارند که تعداد آنها بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کلاهک است.

منبع: رویترز

