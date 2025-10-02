باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه در حاشیه سیوهفتمین گردهمایی سراسری فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد در باره وضعیت توزیع شکر ادامه داد: بسیار تلاش کردیم و شکر را در سامانه بازارگاه قرار دادیم و اکنون کاملا دقیق و نظارت شده توزیع میشود.
وی ادامه داد: اگر امروز در بازار دقت کنید هر کیلو شکر حدود ۳ تا ۴ هزار تومان از قیمت مصوب پایینتر آمده است.
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: توزیع شکر مشکلی ندارد و امسال تولید هم خوب بوده است.
نوری قزلجه گفت: از نظر تنظیم گری نحوه توزیع و قیمت گذاری هم به شکلی بوده که قیمت پایینتر آمده، زیرا در یک سامانه درست نظارت و کنترل شده توزیع میشود.