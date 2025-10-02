وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت شکر در بازار امروز، هر کیلو ۳ تا چهار هزار تومان از نرخ مصوب پائین‌تر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه در حاشیه سی‌وهفتمین گردهمایی سراسری فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد در باره وضعیت توزیع شکر ادامه داد: بسیار تلاش کردیم و شکر را در سامانه بازارگاه قرار دادیم و اکنون کاملا دقیق و نظارت شده توزیع می‌شود.

وی ادامه داد: اگر امروز در بازار دقت کنید هر کیلو شکر حدود ۳ تا ۴ هزار تومان از قیمت مصوب پایین‌تر آمده است.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: توزیع شکر مشکلی ندارد و امسال تولید هم خوب بوده است.

نوری قزلجه گفت: از نظر تنظیم گری نحوه توزیع و قیمت گذاری هم به شکلی بوده که قیمت پایین‌تر آمده، زیرا در یک سامانه درست نظارت و کنترل شده توزیع می‌شود.

برچسب ها: وزیر جهاد کشاورزی ، توزیع شکر ، قیمت شکر
خبرهای مرتبط
وزیر جهاد کشاورزی: حفاظت از منابع زیستی یک ضرورت حیاتی است
وزیر جهاد کشاورزی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
روش های متناسب برای کشت هندوانه در نظر گرفته شده است
توزیع ۲۱ تن شکر تنظیم بازاری در بهشهر
وزیر جهاد کشاورزی:
شرکت‌های کشت و صنعت کوچک خانوادگی می‌توانند از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴
تأثیر خروج اتباع بر روند اجاره‌بها تا چه اندازه بوده است؟
واریز سود سهام عدالت به اتمام رسید
قیمت منطقی هرکیلو مرغ گرم ۱۳۰ هزارتومان
بازار محصولات پروتئینی کی به آرامش می رسد؟
کشف ۷۰ مزرعه غیرمجاز استخراج رمز ارز در استان تهران+ فیلم
کشاورزان نگرانی بابت تامین بذر و کود سال جدید نداشته باشند/ حداقل قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید ۳۰ هزارتومان
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی کشور
صادرات تخم مرغ تا پایان سال به بیش از ۱۲۵ هزارتن می‌رسد
پذیرش دانشجوی بورسیه در رشته‌های دانشکده صنعت هواپیمایی از سال آینده
آخرین اخبار
قیمت شکر از نرخ‌های مصوب کمتر شده است
ترکیب پرتفوی بهینه، راهی برای مدیریت ریسک در بازار
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴
کشف ۷۰ مزرعه غیرمجاز استخراج رمز ارز در استان تهران+ فیلم
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی کشور
واریز سود سهام عدالت به اتمام رسید
بازار محصولات پروتئینی کی به آرامش می رسد؟
کشاورزان نگرانی بابت تامین بذر و کود سال جدید نداشته باشند/ حداقل قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید ۳۰ هزارتومان
پذیرش دانشجوی بورسیه در رشته‌های دانشکده صنعت هواپیمایی از سال آینده
قیمت منطقی هرکیلو مرغ گرم ۱۳۰ هزارتومان
تأثیر خروج اتباع بر روند اجاره‌بها تا چه اندازه بوده است؟
صادرات تخم مرغ تا پایان سال به بیش از ۱۲۵ هزارتن می‌رسد
ایران خواستار بازخواست رژیم صهیونیستی در اجلاس بین‌المللی ایکائو شد
تخصیص بیش از ۴۲ هزار سکه طلا در حراج هشتاد و ششم
استان تهران؛ صدرنشین مصرف بنزین کشور
تأکید معاون رئیس‌جمهور بر همکاری با کره جنوبی در حوزه هوشمندسازی دولت
تصمیم بانک مرکزی در مورد خسارات حادثه بندر شهید رجایی
افزایش دمای هوا در نواحی شمالی کشور از جمعه
تاخیر زنجیره‌ای در پرواز ایلام - تهران آسمان
پرداخت ۳ هزار و ۲۹۴ میلیارد تومان به سازمان‌های بیمه‌گر پایه درمان کشور
تحویل ۵۰.۲ میلیارد مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها
عبور ۱۰۲ هزار قطار کانتینری بین ایران و چین با فعال سازی جاده ابریشم
کشاورزان تنظیم و مدیریت آبیاری باغات را در دستور کار قرار دهند
سفیر قطر: آماده توسعه و تسهیل مبادلات تجاری و گمرکی با ایران هستیم
اسنپ بک چیزی به تحریم‌ها اضافه نمی‌کند
رشد ۲۰ درصدی صادرات کره از ابتدای سال
تحریم‌های ایران تنها بر روی کاغذ است/صادرات غیر نفتی ایران از تحریم‌ها مصون است+ فیلم
نیروگاه‌های تجدیدپذیر دارای درگاه آماری رسمی شدند
ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی پسته کشور ۸۳۳ هزار تن است
کشور‌های اروپایی پیش از تحریم‌ها هم تمایلی به مراوده نداشتند / قطر شریک خوبی برای ایران است+ فیلم