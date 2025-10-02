استاندار گلستان امروز با هدف رسیدگی به مشکلات مردم به همراه جمعی از مدیران استانی و شهرستان گنبدکاووس به مناطق مرزی هوتن و کرند سفر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - علیاصغر طهماسبی در نخستین برنامه این سفر در جمع مردم کرند حضور یافت و از فعالسازی نمایندگی هلالاحمر در این شهر خبر داد.
وی همچنین از اقدامات عمرانی و خدماتی شامل تأمین آمبولانس و ارتقای خدمات درمانگاه شبانهروزی، توسعه فضاهای ورزشی، نصب دستگاه آبشیرینکن، تخصیص ۳۰ میلیارد ریال اعتبار به شهرداری کرند، رفع اختلافات اراضی منابع طبیعی، بهسازی جاده داشلیبرون – کرند و اختصاص قیر رایگان خبر داد.
استاندار گلستان با اشاره به بودجه ۲۴۰ میلیارد ریالی شهرداری کرند گفت: ۲۰۰ میلیارد ریال از این مبلغ از محل اعتبارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تأمین و در حال پرداخت است.
طهماسبی سپس با حضور در یکی از پاسگاههای هنگ مرزی با مرزبانان و سربازان دیدار و گفتوگو کرد و در ادامه از طرح نیمهکاره آبشیرینکن کرند با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی بازدید داشت.
در این بازدید مقرر شد ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز پروژه از محل منابع ملی و استانی تأمین شود.
عبدالحکیم آقارکاکلی، نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس، نیز در حاشیه این بازدید گفت: با بهرهبرداری از این آبشیرینکن، مشکل آب آشامیدنی نیمی از جمعیت بخش داشلیبرون برطرف خواهد شد.
استاندار گلستان همچنین در روستای هوتن ضمن رسیدگی به مشکلات مردم، از مدیران منابع طبیعی استان خواست اختلافات اراضی با اهالی را هرچه سریعتر رفع کنند.
از دیگر برنامههای امروز استاندار میتوان به کلنگزنی زمین چمن مصنوعی در آیتمر و افتتاح مرکز جامع سلامت روستای خیرخوجه اشاره کرد.