باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم بهرهبرداری از چندین پروژه مهم در بیمارستان نمازی شیراز با حضور استاندار فارس، سید بصیر هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و جمعی از مسئولان استان برگزار شد.
این رویداد شامل افتتاح پنج پروژه درمانی و یک خوابگاه دانشجویی در بیمارستان نمازی شیراز افتتاح شد.
در این مراسم، بخش جدید پشتیبان اورژانس بزرگسالان و بخش پیشرفته پت سی تی اسکن راهاندازی شدند.
همچنین ۲ دستگاه رادیولوژی دیجیتال و یک دستگاه سونوگرافی پیشرفته نیز مورد بهرهبرداری قرار گرفتند.
علاوه بر پروژههای درمانی، خوابگاه دانشجویی خواهران و برادران این بیمارستان نیز افتتاح شد.
انتظار میرود این پروژهها خدمات تشخیصی و درمانی بیمارستان را ارتقاء دهند و سبب تسریع در فرآیند درمان بیماران شوند.
معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهور و استاندار فارس از خوابگاه شهید مفتح بازدید کردند که به عنوان نماد خوابگاههای دانشجویی و بزرگترین خوابگاه کشور شناخته میشود.
این خوابگاه با زیربنای بیش از ۲۰ هزار متر مربع و قدمتی بیش از ۴۰ سال، در محوطه پردیس ارم واقع شده است.
خوابگاه مفتح با ظرفیت اسمی یک هزار و ۴۰۰ نفر و ظرفیت فعلی یک هزار و ۹۵۰ نفر، مخصوص دانشجویان پسر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به غیر از دانشجویان رشتههای کشاورزی و دامپزشکی است.
این خوابگاه ۱۳ طبقه دارای ۷۰۰ اتاق است و امکانات رفاهی گستردهای شامل سالن مطالعه با ظرفیت ۵۰۰ نفر، سالن نمایش، نمازخانه، سالنهای تلویزیون، سالن بدنسازی، سالن بیلیارد، فروشگاه، اتاق مشاوره، دارالقرآن و مرکز کامپیوتر را در خود جای داده است.
هاشمی و امیری همچنین از خوابگاه دخترانه ارم بازدید کردند که از جمله خوابگاههای مهم و قدیمی دانشگاه شیراز محسوب میشود.
این خوابگاه با معماری منحصربهفرد و فضای سبز گسترده، از ظرفیت بالایی برای اسکان دانشجویان دختر برخوردار است.
خوابگاه ارم دارای امکانات رفاهی و آموزشی متنوعی شامل سالنهای مطالعه، سالنهای ورزشی، فضاهای فرهنگی و امکانات رفاهی برای ساکنان است.
این خوابگاه با پیشینه چند دههای، نقش مهمی در اسکان دانشجویان دختر دانشگاه شیراز ایفا کرده است.
پس از این بازدید میدانی، نشستی با حضور تمامی مسئولان حاضر برگزار شد. در این جلسه که به جمعبندی مشاهدات و بررسی نیازهای خوابگاهها اختصاص داشت، مسائل و چالشهای پیش روی دانشجویان ساکن در خوابگاهها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این بازدید و نشست تخصصی، نشاندهنده عزم جدی مسئولان برای توجه به وضعیت معیشت و رفاه دانشجویان و بهبود کیفیت زندگی آنان است.
گفتنی است طرحهای بیمارستان نمازی با ۳۵۰ میلیارد تومان هزینه با حضور استاندار فارس به بهره برداری رسید. اضافه شدن ۴۳ تخت در بخش اتفاقات، خوابگاه دانشجویی با هزار و هفتاد متر مربع زیربنا، دستگاه پت سی تی اسکن، راه اندازی ۲ دستگاه رادیولوژی و یک دستگاه سونوگرافی و راه اندازی سرور دانشگاه از مهمترین این طرحها بود.
به گفته رحمانیان رییس بیمارستان نمازی شیراز این طرحها در کمتر از ۵ ماه به بهره برداری رسید.
بیمارستان نمازی شیراز به عنوان بیمارستان جامع با هزار و صد تخت و ۲۰ اتاق عمل به بیماران خدمات میدهد.