باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزرای دارایی گروه هفت روز چهارشنبه متعهد شدند کسانی را که پس از حمله روسیه به اوکراین بیش از سه سال پیش، همچنان به افزایش خرید نفت روسیه ادامه می‌دهند، هدف قرار دهند.

مقامات گروه هفت — متشکل از انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده — در یک بیانیه پس از یک نشست مجازی توافق کردند که زمان آن فرا رسیده است تا «فشار بر صادرات نفت روسیه را به حداکثر برسانند.» این اقدام درآمدی را که مسکو برای جنگ نیاز دارد، هدف خواهد گرفت.

وزرای دارایی در یک بیانیه مشترک گفتند: «کسانی که پس از حمله به اوکراین همچنان در حال افزایش خرید نفت روسیه هستند و کسانی که دور زدن تحریم‌ها را تسهیل می‌کنند، هدف قرار خواهیم داد.»

آنان افزودند که بر «اهمیت اقدامات تجاری، از جمله تعرفه‌ها» و ممنوعیت‌های واردات یا صادرات در تلاش برای قطع درآمد‌های روسیه توافق کرده‌اند.

این کشور‌ها همچنین «در حال بررسی جدی اقدامات تجاری و سایر محدودیت‌ها علیه کشور‌ها و نهاد‌هایی هستند که به تأمین مالی تلاش‌های جنگی روسیه کمک می‌کنند، از جمله محصولات پالایش‌شده تهیه‌شده از نفت روسیه.»

این بیانیه پس از آن صادر شد که ایالات متحده ماه گذشته نشان داد در صورت اتخاذ اقدامات مشابه توسط اتحادیه اروپا، آماده گسترش تعرفه‌های هدفمند علیه خریداران نفت روسیه است.

بر اساس اعلام یک مقام رسمی، دونالد ترامپ — که در گفت‌و‌گو‌های بین مقامات آمریکا و اتحادیه اروپا شرکت کرد — امکان اعمال تعرفه‌هایی بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد را علیه خریداران نفت مانند چین و هند مطرح کرده است.

کمیسیون اروپا نیز در ماه سپتامبر گفته بود که تحت فشار ترامپ، در حال کار بر روی احتمال اعمال تعرفه بر واردات نفت روسیه به این بلوک است. رهبر آمریکا از اروپا خواسته است قبل از موافقت با پیشبرد تحریم‌ها علیه روسیه، واردات انرژی از مسکو را متوقف کند.

وزرای گروه هفت برنامه دارند این ماه در حاشیه جلسات سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن دوباره ملاقات کنند.

