سریال «امپراتور بادها» از امشب جایگزین سریال محبوب «افسانه جومونگ» می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سریال «امپراتور بادها» از امشب جایگزین سریال محبوب «افسانه جومونگ» می‌شود. این مجموعه درام تاریخی و اکشن، به قلم وان-کیو چوی و جین-اوک جئونگ نوشته شده و ادامه‌ای بر داستان «جومونگ» است؛ به همین دلیل به «جومونگ ۲» هم معروف شده است.

داستان سریال «امپراتور بادها» سال‌ها پس از ماجراهای جومونگ روایت می‌شود و زندگی سومین پادشاه گوگوریو، موهیول را به تصویر می‌کشد؛ پادشاهی که از همان ابتدای تولدش با پیشگویی‌های منفی روبرو شد و به خاطر همین سرنوشت، توسط پدرش، پادشاه یوری، رانده و به غار گیرین که آرامگاه پادشاه اول جومونگ است، تبعید شد.

در این سریال، بازیگرانی چون سونگ ایل گوک، پارک‌گان هیوک، کیم سانگ هو، چوبی جونگ وون، کیم جونگ هوا، ایم جونگ ایون، کیم ونگ جونگ، کیم میونگ سو، لی سی یانگ، هان جین هی، کیم وون هیو و پارک سانگ ووک نقش‌آفرینی می‌کنند.

«امپراتور بادها» هر شب ساعت ۱۹ از شبکه تماشا پخش می‌شود و بازپخش آن در ساعات ۱۴، ۷ و ۲۴ خواهد بود.

برچسب ها: فیلم و سریال ، سریال تلویزیونی ، جومونگ
خبرهای مرتبط
سریال دکل در شبکه چهار
فیلم‌های پایان هفته تلویزیون؛ از آبی‌روشن تا خدای جنگ
ششمین هفته «سینما افق» در شبکه افق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هنوز با گذشت ۸ سال مردم من را جواد جوادی صدا می‌زنند
فیلم‌های پایان هفته تلویزیون؛ از آبی‌روشن تا خدای جنگ
عذرخواهی سازندگان «پسران هور»/ قصدی برای خدشه به شأن دستگاه قضایی نداریم
۸۶ فیلم در رقابت اسکار بین‌المللی + فهرست
آخرین اخبار
عذرخواهی سازندگان «پسران هور»/ قصدی برای خدشه به شأن دستگاه قضایی نداریم
۸۶ فیلم در رقابت اسکار بین‌المللی + فهرست
فیلم‌های پایان هفته تلویزیون؛ از آبی‌روشن تا خدای جنگ
هنوز با گذشت ۸ سال مردم من را جواد جوادی صدا می‌زنند
جبلی: آموزش‌وپرورش بزرگ‌ترین نهاد فرهنگی و آینده‌ساز کشور است
صالحی‌امیری: دنیا بداند ایران «امن» است
مجلس با انحصار صداوسیما در پخش مسابقات ورزشی مخالفت نکرد
پیمان یوسفی گزارشگر بازی امشب استقلال
نشان درجه یک هنری به «جعفر دهقان» اهدا شد
برنامه تعطیلی سالن‌های نمایشی در سالروز وفات حضرت معصومه (س)
ناگفته‌هایی از شهید نصرالله و فرماندهان حزب‌الله در «ملازمان حرم» + فیلم
سرانجام فرش های مفقود شده سعد آباد چه شد؟
نامه‌ای به فرزندان دانش‌آموز شهدای جنگ ۱۲ روزه
برنامه‌های امام حسن عسکری (ع) برای آماده‌سازی غیبت امام زمان (عج)
تقدیر شورای عالی سیاسی یمن از کانال عربی شبکه سحاب