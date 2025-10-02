باشگاه خبرنگاران جوان - سریال «امپراتور بادها» از امشب جایگزین سریال محبوب «افسانه جومونگ» میشود. این مجموعه درام تاریخی و اکشن، به قلم وان-کیو چوی و جین-اوک جئونگ نوشته شده و ادامهای بر داستان «جومونگ» است؛ به همین دلیل به «جومونگ ۲» هم معروف شده است.
داستان سریال «امپراتور بادها» سالها پس از ماجراهای جومونگ روایت میشود و زندگی سومین پادشاه گوگوریو، موهیول را به تصویر میکشد؛ پادشاهی که از همان ابتدای تولدش با پیشگوییهای منفی روبرو شد و به خاطر همین سرنوشت، توسط پدرش، پادشاه یوری، رانده و به غار گیرین که آرامگاه پادشاه اول جومونگ است، تبعید شد.
در این سریال، بازیگرانی چون سونگ ایل گوک، پارکگان هیوک، کیم سانگ هو، چوبی جونگ وون، کیم جونگ هوا، ایم جونگ ایون، کیم ونگ جونگ، کیم میونگ سو، لی سی یانگ، هان جین هی، کیم وون هیو و پارک سانگ ووک نقشآفرینی میکنند.
«امپراتور بادها» هر شب ساعت ۱۹ از شبکه تماشا پخش میشود و بازپخش آن در ساعات ۱۴، ۷ و ۲۴ خواهد بود.