شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته دفاع مقدس تصاویری از برگزاری مسابقه تیراندازی تفنگ بادی جام شهدای ارتش در شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دفاع مقدس مسابقه تیراندازی تفنگ بادی با عنوان جام شهدای ارتش به میزبانی باشگاه شهرداری تبریز برگزار شد. سرپرست کمیته ورزش نیرو‌های مسلح هیئت همگانی استان از برگزاری مسابقه تیراندازی و دارت ویژه همسران و دختران کارکنان نزاجا با عنوان جام شهدای ارتش به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری کلانشهر تبریز خبر داد. این مسابقات به همت افسران ورزش تیپ‌های ۲۵ تکاور و ۱۲۱ نزاجا و با همکاری هیئت‌های تیراندازی و همگانی استان در سالن تیراندازی سلاح بادی و دارت باشگاه شهرداری تبریز با استقبال پر شور خانواده‌های کارکنان نیروی زمینی ارتش برگزار شد.

در پایان این رقابت ها، نفرات برتر هر رشته و عوامل اجرایی مسابقات تقدیر شدند.

منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان شرقی

